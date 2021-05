Typisch strijkt neer bij het Veluwemeer: 'Typisch Harderwijk'

Vanaf woensdag 5 mei strijkt 'Typisch' drie weken neer bij het Veluwemeer. Het oude vestingstadje Harderwijk vormt, samen met het nabijgelegen Hierden, het decor voor een nieuwe 'Typisch'-serie.

Over de boulevard, langs het water, door weilanden en bossen en natuurlijk in de oude binnenstad volgt 'Typisch' het dagelijks leven van bijzondere en markante bewoners.

In de eerste week van 'Typisch Harderwijk' maakt de kijker onder meer kennis met de excentrieke Martin die een beginnende ziekte bestrijdt met een aanstekelijke dosis levenslust. Ook kan de kijker meeleven met Kars die afscheid wil nemen van wat overtollige kilo’s. Zwanenvrouwtje Agnes wordt gevolgd in haar oneindige dierenliefde voor haar gevleugelde vrienden. En een oude bekende, Gerrit uit 'Typisch Veluwe' (februari 2019), maakt opnieuw zijn opwachting nu hij een bijna megalomaan Lego-project onder handen neemt.

In 'Typisch Harderwijk' maakt de kijker verder kennis met bedrijfsarts Godelieve die een bijzonder dierenrijk in haar atelier creëert. Ronald en Arina runnen aan huis een bijzonder post- en pakketkantoor. Patrick maakt onvoorstelbare kunstwerken van oud ijzer en afgedankt gereedschap. En Christien ontfermt zich zo’n beetje over ieder dier dat oud, ziek of afgedankt is.

Deze en nog meer bijzondere bewoners zijn vanaf woensdag 5 mei te volgen in 'Typisch Harderwijk'. Van maandag t/m donderdag om 19.20 uur op NPO 2.