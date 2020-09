'Typisch Muiden': docuserie over klein vestingstadje tijdens de lockdown

De documentaireserie 'Typisch' speelt zich vanaf maandag 21 september af in Muiden. Het leven zoals de inwoners van het kleine vestingstadje aan het IJmeer het kenden, is niet meer.

In maart ging de intelligente lockdown in en dit betekent dat het alledaagse leven aangepast moet worden. Hoe doen de inwoners van Muiden dit? Kunnen ze hun beroep uitoefenen in deze anderhalvemetersamenleving? En hoe pakken de Muidenaren hun leven weer op?

De kroeg Ome Ko staat midden in het stadje en bestaat al 200 jaar. Barman Johan vindt het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in het café. Iedere zaterdagochtend schenkt hij de koffie in en ouwehoert hij met de oude Muiers zoals Cor. Als aan het begin van de coronacrisis de horeca dicht gaat, mist Cor zijn dagelijkse uitje naar de kroeg. Barman Johan loopt af en toe met een kopje koffie langs. Het ouwehoeren aan de toog maakt plaats voor ouwehoeren in de deuropening. Dat gaat prima, maar ze missen de kroeg wel. Schipper Leon is een geboren en getogen Muier, opgegroeid op het Muiderslot én ze is de eigenaar van een van de boten van de beroemde Hollandse Zeilvloot. Haar boot is haar passie, maar ook haar inkomen. Sinds de coronacrisis ligt de boot stil aan de wal en Leon ziet al haar inkomsten verdampen. Leon stort zich op het grondig opknappen van de boot en ontfermt zich over de dakloze Daniël. Maar hoe langer de coronacrisis duurt, hoe somberder de vooruitzichten worden.

Twee jaar geleden ontvluchtte het gezin Ali de Syrische burgeroorlog. Muiden is hun nieuwe thuis. Delzin, Ismaeel en hun drie kinderen Torin (15) Mohammed (11) en Aziz (4) doen er alles aan om er een fijn thuis van te maken. Hoewel het leven in Nederland veilig is, blijft het gemis van hun familie en hun oude leven in Syrië altijd daar. Teus (73) houdt wedstrijdduiven. Maar vanwege de coronacrisis wordt er tijdelijk niet gevlogen. Er zijn geen gezellige middagen met andere duivenhouders in het clubgebouw. Teus mist het. Maar met twee recente hartaanvallen en astma, kun je maar beter voorzichtig zijn. Toch blijft hij zijn jonge duiven trainen, voor wanneer er weer gevlogen mag worden. Ook zien we zijn vrouw Martha (71) de post bezorgen in Muiden.

Hylke werkte als kapper bij tv-programma's en fotoshoots, en heeft nu haar eigen zaak in het oude centrum van Muiden. Haar naam prijkt trots op de gevel, en de zaak loopt als een tierelier. Ze staat op het punt uit te breiden als de coronacrisis roet in het eten gooit. Voor het eerst in haar leven kan ze 7 weken lang niet werken. In die tijd neemt ze een ingrijpend besluit.

'Typisch Muiden', vanaf maandag 21 september iedere maandag t/m donderdag om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.