'Typisch Moerdijk', het dorp dat geen toekomst meer zou hebben

De documentaireserie 'Typisch' speelt zich vanaf 20 januari af in het Noord-Brabantse Moerdijk. Een dorp met 1100 inwoners, ingesloten door een enorm industriegebied, snelwegen en het Hollands Diep.

Vroeger was dit een levendig vissersdorp met een pont naar de overkant, maar met de bouw van de Moerdijkbrug verdween die bedrijvigheid. De overheid sprak uit dat dit dorp geen toekomst meer zou hebben. Als je op de kaart kijkt zie je het meteen, dit dorp ligt eigenlijk in de weg. De huidige bevolking denkt hier natuurlijk heel anders over en doet er alles aan om van Moerdijk weer een bloeiende gemeenschap te maken.

In Moerdijk is het erg aantrekkelijk om een huis te kopen. Niet alleen door de lage prijzen, maar ook door de 'Moerdijksregeling.' Als je je huis weer zou willen verkopen staat de gemeente garant voor 95% taxiwaarde. Jolanda verhuisd met haar bloeiende webshop in sokken van Papendrecht naar Moerdijk. Ze neemt haar dementerende moeder mee en laat een prefab seniorenwoning in haar achtertuin plaatsen. Gaat haar moeder zich daar thuis voelen? Havenmeester Loes gaat met pensioen en moet tot haar grote verdriet ook het huis in de haven verlaten. Samen met haar man Jan gaat ze terug naar Zeeland, waar ze vandaan komen en waar ook Loes haar vader nog woont. Of ze daar ooit weer gaan wennen is de vraag.

Verder maakt de kijker kennis met Ferdinand, de ongekroonde koning van Moerdijk en de baas van de industriehaven. Hij wil dolgraag dat Moerdijk het bedrijventerrein uitbreidt met een enorm logistiek park. Hier zouden grote webwinkels hun spullen moeten gaan opslaan. Boer Gert-Jan heeft dit liever niet, zijn boomgaard zit namelijk ook op dit terrein. Omdat Moerdijk zo dicht langs de snelwegen A16 en A17 ligt, is het een perfecte stopplek voor vrachtwagenchauffeurs die verplicht stil moeten staan. John, de baas van het wegrestaurant Kanters doet zijn best om zoveel mogelijk vrachtwagens te stallen op zijn parkeerplaats, maar hij moet elke avond potentiele klanten wegsturen omdat er simpelweg te weinig ruimte is.

'Typisch Moerdijk', vanaf maandag 20 januari iedere maandag t/m donderdag om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.