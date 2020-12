Tygo Gernandt deelt Thaise inktblunder in 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters'

Foto: Spike - © ViacomCBS 2020

In 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters' van vrijdag 11 december deelt André zijn schokkende verhaal met Dennis Weening, Bella Hay en tattoo-experts Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel Met.

André heeft door een bacterie een gigantisch litteken op zijn arm, waardoor hij niet meer blij is met zijn tattoo. Hij wil deze nare periode graag afsluiten en zijn arm weer mooi laten maken door een van de experts. Ook Martijn komt naar de pop-up kliniek met een bijzonder verhaal; dit verhaal bezorgt de tattoo-experts echter de slappe lach. Martijn heeft namelijk een bizarre maar ook heldhaftige uitleg over de mislukte kattentattoo op zijn bovenarm. Tot slot gaat Dennis langs bij acteur Tygo Gernandt. Tygo vertelt over een tattoo die hij in Thailand heeft laten zetten. Hoewel de tattoo er mooi uitziet, is de plek waar de tattoo zit niet helemaal optimaal.

Over 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters':

In 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters' laten we zien dat van ieder stukje schaamtelijke inkt een echt kunstwerk te maken is. Vanuit hun passie voor tatoeages verslaan Dennis en Bella wekelijks de persoonlijke verhalen en begeleiden ze samen met drie gerenommeerde tattoo-experts Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel Met de tattoobezitters bij de spannende momenten. Naast deze tattoobezitters zoeken Dennis of Bella iedere week een BN’er op die hen vertelt over zijn/haar tattoomissers en tattoos waar zij enorm spijt van hebben gekregen. De tatoeages kunnen uiteenlopen van een impulsieve jeugdzonde tot een dronkenmansactie of een tatoeage die het gewone leven behoorlijk in de weg zit.

'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters', vrijdag 11 december om 19.30 uur op Spike.