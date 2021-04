Tweeluik over opgroeien in geloofsgemeenschap in 'Jacobine Op 2'

Je hebt als kind geen keuze in wat voor gezin je wordt geboren. Maar welke weg je de rest van je leven kiest is aan jezelf. Als je wieg stond in het huis van een orthodox gelovig gezin, dan kan het vinden van die eigen weg soms een flinke worsteling zijn.

Daarover praat Jacobine Geel met drie gasten die ieder op hun eigen manier het geloof van hun jeugd achter zich lieten. Journalist Pauline Weseman groeide op in een fundamentalistisch evangelische gemeenschap. Haar godsbeeld en wereldbeeld veranderde na een crisis. Schrijver Stephan Enter groeide op in een gereformeerd milieu in Barneveld en kan nóg boos worden om wat hij als kind meekreeg. Journalist Ronit Palache, die met de joodse traditie opgroeide doet een oproep om kinderen verder te laten kijken dan de eigen geloofsopvattingen.

Dit is deel 1 van een tweeluik. Op 25 april spreekt Jacobine met Deborah Feldman, bekend van de Netflixserie Onorthodox. 'Jacobine op 2', zondag 18 april om 17.05 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.