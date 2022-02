Tweede seizoen van 'Traces' in februari te zien op BBC First

Naast de terugkeer van het tweede seizoen van 'Grantchester' in januari, kunnen fans van BBC First in februari uitkijken naar 'Traces' seizoen 2.

Fans van misdaaddrama's en in het bijzonder 'Silent Witness' kunnen genieten van de vertrouwde wereld van de forensische wetenschap. Het tweede seizoen van 'Traces' speelt zich af in Schotland en volgt het team van SIFA, het Scottish Institute of Forensic Science, die hun vaardigheden gebruiken om een tijdgevoelige misdaad te ontrafelen, die mogelijk desastreuze gevolgen heeft.

'Traces' seizoen 2 gaat woensdag 16 februari om 21.00 uur in première op BBC First

'Traces' keert terug naar BBC First voor een tweede seizoen. Daarin zien we Molly Windsor ('Make Up', 'Cheat') weer in de rol van Emma Hedges, naast Martin Compston ('Line of Duty', 'The Nest') als Daniel Macafee, Laura Fraser ('The Pact', 'Better Call Saul') als Prof. Sarah Gordon, Jennifer Spence ('Trigger Me', 'You Me Her') als Prof. Kathy Torrance en Michael Nardone ('The Night Manager', 'Guilt') als DCI Neil McKinven.

Het eerste seizoen introduceerde Emma Hedges ('Windsor)', Prof. Sarah Gordon ('Fraser') en Prof. Kathy Torrence ('Spence'), die samen de strenge regels van de forensische wetenschap gebruikten om de waarheid over de moord op Emma's moeder boven tafel te krijgen.

Het tweede seizoen gaat verder in de wereld van de forensische wetenschap, als de vrouwen van SIFA zorgvuldig sporen van bewijs analyseren om te helpen achterhalen wie er achter een reeks gruwelijke bomaanslagen in Dundee zit. De stad staat op scherp terwijl de druk om de mysterieuze bommenlegger te identificeren toeneemt, voordat de volgende bom afgaat.

In februari kan je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Around the World in 80 Days' gaat door op zondagen om 20.00 uur tot 6 maart

'Dracula' gaat door op woensdagen om 21.00 uur tot 26 januari

'Grantchester' seizoen 2 gaat in première op zondag 20 februari om 21.00 uur