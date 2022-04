Tweede seizoen '10 voor Taal' vanaf 19 april op SBS6

Een opgefrist decor, twee nieuwe spellen en vragen die worden ingeleid door de leukste taalmissers uit Nederlandse televisieprogramma's: '10 voor Taal' is klaar voor het tweede seizoen! In elke aflevering schuiven twee teams van taalminnende BN'ers aan bij presentator Harm Edens.

Ze lossen onder meer grappige taalpuzzels op, buigen zich over netelige spellingkwesties en gaan op zoek naar verraderlijke taalslippertjes. In de eerste aflevering nemen cabaretiers Jeroen Woe en Niels van der Laan het op tegen presentator Jörgen Raymann en schrijver Ronald Giphart. Welk team heeft het beste taalgevoel?

In '10 voor Taal' spelen de twee teams vijf spellen per aflevering. Elk spel levert ze twee letters op waarmee ze in de finale zoveel mogelijk woorden moeten maken. Nieuw dit seizoen is een spel waarin de teams elkaar leugens en waarheden vertellen over de herkomst van woorden en uitdrukkingen. Wie vertelt de waarheid en wie liegt om het hardst? Vlak voor de finale spelen de teams ook een nieuw spel, waarbij een grote woordenschat in hun voordeel is… de winnaar van dit spel mag een finaleletter stelen van het verliezende team! Het team dat in de finale de meeste woorden weet te maken, wint en schenkt voor 1500 euro boeken aan een bibliotheek naar keuze.

'10 voor Taal' is een vermakelijke quiz die ieders taalgevoel op een grappige en toegankelijke manier weer op scherp zet - en waar je ook nog iets van opsteekt.

'10 voor Taal' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Productions.

'10 voor Taal', vanaf dinsdag 19 april wekelijks om 20.30 uur op SBS6.