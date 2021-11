Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt

Zondagmorgen is Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt te gast bij Rick Nieman. De parlementariër pleit voor een nieuwe bestuurscultuur. Is daar al iets van te merken in politiek Den Haag? En hoe kijkt het Kamerlid naar de langetermijnaanpak van de coronacrisis?

Intensivist Diederik Gommers

Intensivist Diederik Gommers van het Erasmus MC in Rotterdam is te gast in 'WNL Op Zondag'. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care gaat in op de penibele situatie op de IC’s.

Zakenvrouw Annemarie van Gaal

Zakenvrouw en tv-presentator Annemarie van Gaal is te gast bij Rick Nieman. Over de gevolgen van de nieuwe coronamaatregelen voor ondernemers. Hoe komen bedrijven de winter lockdown door.

Ondernemer Meral Halaceli

Ondernemer Meral Halaceli is te gast bij Rick Nieman. De zakenvrouw runt een beauty spa in Enschede. Over ondernemerschap in coronatijd. Ook praat zij mee over de positie van werkende vrouwen.

Journalist Liesbeth Staats

Journalist en programmamaker Liesbeth Staats is te gast bij Rick Nieman. Ze schreef het boek 'Waarom vrouwen minder werken dan mannen'. En waarom dat een probleem is voor iedereen.

'WNL Op Zondag', zondag 28 november om 10.00 uur op NPO 1.