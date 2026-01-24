Zo volg je de vierde editie van de Kastaars op radio en tv
Convoi exceptionnel: deze gezinnen rijden mee in 'Konvooi'
Vanaf vrijdag presenteert Kathleen Cools opnieuw 'Terzake'

Twee programma's over Holocaustherdenking 2026

zaterdag 24 januari 2026

Eind januari is het 81 jaar geleden dat het nazi-vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. De Nationale Holocaust Herdenking is overdag rechtstreeks te volgen op NPO 1; aan het begin van de avond volgt een uitgebreide terugblik op NPO 2.

Beide programma’s worden gepresenteerd door Rob Trip.


De rechtstreekse uitzending begint met de stille tocht van het Amsterdamse stadhuis naar het Wertheimpark. Daar, bij het Spiegelmonument ‘Nooit meer Auschwitz’ van Jan Wolkers, worden kransen gelegd en toespraken gehouden. Onder de sprekers zijn de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en acteur/kunstenaar Jeroen Krabbé, van wie tachtig familieleden in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het Zigeunerorkest Brandt en Maarten Peters nemen de muziek voor hun rekening.

In de avonduitzending wordt uitgebreid teruggeblikt op de herdenking. Daarnaast wordt het verhaal verteld van Kamp Westerbork, het doorgangskamp in Drenthe waarvandaan de nazi’s meer dan honderdduizend Joden en honderden Roma deporteerden naar de concentratie- en vernietigingskampen in het oosten.

De Nationale Holocaust Herdenking sluit aan bij de internationale Holocaust Memorial Day op 27 januari. Op die dag in 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. In 2005 stelden de Verenigde Naties 27 januari in als wereldwijde herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust en andere genocides.

Tussen 1933 en 1945 zijn naar schatting zes miljoen Joden, honderdduizenden Sinti en Roma, homoseksuelen, gehandicapten, Jehova’s Getuigen en andere vervolgden omgebracht door de nazi’s. Van alle concentratie- en vernietigingskampen werden in Auschwitz de meeste mensen vermoord. Auschwitz is daardoor uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van onschuldige burgers. Van de 140.000 Joden die in 1940 in Nederland woonden, hebben er 102.000 de oorlog niet overleefd.

NOS Nationale Holocaust Herdenking 2026
Zondag 25 januari
11.00-12.45 uur, NPO 1
19.25-20.11 uur, NPO 2


Persbericht NOS
https://nos.nl/
Kijktip van de dag

Kastaars! 2025

De Kastaars! zet het strafste Vlaamse mediatalent van het voorbije jaar in de kijker. VRT, DPG Media, Play Media en Streamz bundelen opnieuw de krachten voor een grootse live­show op tv. Het Vlaamse publiek kon op zijn favorieten stemmen in zeven verschillende categorieën: mediapersoonlijkheid, programma, fictiereeks, nieuwkomer, radioprogramma, podcast en contentcreator. Tijdens de liveshow kan er nog gestemd worden op de top 4 in de categorie 'programma'.

'Kastaars!', om 20.30 uur op VRT 1, VTM en Play.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:30
    Kastaars!
    00:45
    Journaallus
  • 21:15
    Better
    00:20
    A Very Royal Scandal
  • 20:15
    VRT NWS journaal met VGT
    04:50
    Geen uitzending
  • 20:30
    Kastaars!
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:30
    65
    22:15
    Te bepalen
  • 20:30
    Champions
    03:15
    Geen uitzending
  • 21:30
    Motorway Cops: Catching Britain's Speeders
  • 21:25
    9-1-1: Lone Star
    00:50
    Geen uitzending
  • 21:30
    Nonkel Jef
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:30
    Kastaars!
    05:00
    Geen uitzending
  • 21:15
    NCIS
    01:00
    Criminal Minds
  • 20:35
    Kong: Skull Island
    06:40
    Seal Team
  • 21:40
    Het Perfecte Plaatje
    06:25
    Embarrassing Bodies
  • 21:30
    Murder: Fight for the Truth
    05:00
    Geen uitzending
  • 21:21
    Z-Weekoverzicht
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:41
    Hallo Roger
    00:00
    Oh What A Night
  • 21:40
    Ware Delicatessen
    04:35
    Chris Cooks Cymru
  • 21:00
    Ripper Street
    00:45
    Murdoch Mysteries
  • 21:00
    The Predator
    06:40
    Storage Wars
  • 21:25
    Frans & Mariska, Stellen op de Proef
    06:15
    Ik vertrek XL
  • 21:20
    De Geknipte Gast
    03:45
    Nieuwsuur
  • 20:25
    The Sandhamn Murders
    06:55
    Ziggy en de Zootram