Twee programma's over Holocaustherdenking 2026

Eind januari is het 81 jaar geleden dat het nazi-vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. De Nationale Holocaust Herdenking is overdag rechtstreeks te volgen op NPO 1; aan het begin van de avond volgt een uitgebreide terugblik op NPO 2.

Beide programma’s worden gepresenteerd door Rob Trip.

De rechtstreekse uitzending begint met de stille tocht van het Amsterdamse stadhuis naar het Wertheimpark. Daar, bij het Spiegelmonument ‘Nooit meer Auschwitz’ van Jan Wolkers, worden kransen gelegd en toespraken gehouden. Onder de sprekers zijn de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en acteur/kunstenaar Jeroen Krabbé, van wie tachtig familieleden in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het Zigeunerorkest Brandt en Maarten Peters nemen de muziek voor hun rekening.

In de avonduitzending wordt uitgebreid teruggeblikt op de herdenking. Daarnaast wordt het verhaal verteld van Kamp Westerbork, het doorgangskamp in Drenthe waarvandaan de nazi’s meer dan honderdduizend Joden en honderden Roma deporteerden naar de concentratie- en vernietigingskampen in het oosten.

De Nationale Holocaust Herdenking sluit aan bij de internationale Holocaust Memorial Day op 27 januari. Op die dag in 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. In 2005 stelden de Verenigde Naties 27 januari in als wereldwijde herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust en andere genocides.

Tussen 1933 en 1945 zijn naar schatting zes miljoen Joden, honderdduizenden Sinti en Roma, homoseksuelen, gehandicapten, Jehova’s Getuigen en andere vervolgden omgebracht door de nazi’s. Van alle concentratie- en vernietigingskampen werden in Auschwitz de meeste mensen vermoord. Auschwitz is daardoor uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van onschuldige burgers. Van de 140.000 Joden die in 1940 in Nederland woonden, hebben er 102.000 de oorlog niet overleefd.

NOS Nationale Holocaust Herdenking 2026

Zondag 25 januari

11.00-12.45 uur, NPO 1

19.25-20.11 uur, NPO 2