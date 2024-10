TV5MONDE in november: Michel Deville & nieuwe afleveringen 'Meurtres à'

November is een maand waarin TV5MONDE haar kijkers veel te bieden heeft met cinemaklassiekers, spannende series en intrigerende documentaires.

De Franstalige zender zendt drie films uit van cineast Michel Deville, er zijn nieuwe afleveringen van 'Meurtres à' en in de aanloop naar het documentaire-festival IDFA zijn er documentaires te zien over een Franse bokslegende en een icoon uit de Franse cinema.

Special Michel Deville

Cinema: 'Le dossier 51'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 14 november om 21.00 uur

Dominique Auphal, een diplomaat, wordt in de gaten gehouden door de geheime diensten, die een fout in zijn schijnbaar onschuldige leven willen vinden om hem te chanteren. Hij staat bekend als 'Dossier 51'. Vanaf dat moment wordt zijn privéleven bespioneerd, geanalyseerd en becommentarieerd...



Regie: Michel Deville (Frankrijk/Duitsland, 1978)

Cinema: 'La lectrice'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 24 november om 23.00 uur

Constance heeft een advertentie geplaatst om mensen die dat willen, voor te lezen. Maar dat vraagt meer energie dan ze dacht! Soms hebben woorden een dubbele betekenis, een vreemde kracht. Constance identificeert zich zo met de hoofdpersoon in haar roman dat het een effect heeft op haar eigen privéleven...

Regie: Michel Deville (Frankrijk, 1988)

Rolverdeling: Miou-Miou, Patrick Chesnais

Cinema: 'Toutes peines confondues'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 28 november om 21.00 uur

In Lyon wordt de jonge Christophe Vade door zijn leidinggevende, een politieman met een bedenkelijke werkwijze, gevraagd een reeks mysterieuze moorden te onderzoeken die gepleegd zijn in een dorp in de Zwitserse Alpen. Zijn onderzoek leidt hem naar Antoine Gardella, een rijke en machtige industrieel ...

Regie: Michel Deville (Frankrijk, 1992)

Rolverdeling: Jacques Dutronc, Patrick Bruel, Mathilda May

Nieuwe afleveringen 'Meurtres à'

Een nieuwe stad, een nieuwe moord...

Serie: Meurtres à (Nederlands ondertiteld)

iedere woensdag om 18.40 uur vanaf 6 november

'Meurtres à' speelt zich steeds af in een andere stad met andere hoofdrolspelers. Elk plot ontvouwt zich tegen een achtergrond van mysteries en lokale overtuigingen in het hart van de mooiste steden en regio's van Frankrijk en het is aan de rechercheurs om de dader(s) te ontmaskeren...

'Par amour du documentaire'

TV5MONDE werkt dit jaar voor de tiende keer samen met IDFA (International Documentary Filmfestival Amsterdam), het grootste documentairefestival ter wereld. Het evenement vindt plaats van 14 t/m 24 november, waarbij meer dan 250 documentaires worden vertoond. Daarom ook een greep uit het documentaire-aanbod van TV5MONDE.

Docu: 'Le gentleman du ring' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 7 november om 12.30 uur

Als spontane ontdekking bij het boksen tot de slagvelden van de Eerste wereldoorlog, van de mijndorpen in Noord-Frankrijk tot de luxe van Hollywood: we nemen een kijkje in het avontuurlijke leven van Georges Carpentier (1894-1975). Een portret van de populairste sportman uit de jaren 1920, de eerste Franse wereldkampioen boksen.

Docu: 'Jean-Louis Trintignant, mystérieux et insaissisable'

(Nederlands ondertiteld)

Maandag 18 november om 12.30 uur

'Et Dieu... créa la femme', 'Le Fanfaron', 'Un homme et une femme', 'Le Conformiste', 'Amour', de successen van Jean-Louis Trintignant (1930-2022) zijn talrijk, maar zeggen weinig over de man zelf. Een terugblik op het leven van een discrete en enigmatische acteur.