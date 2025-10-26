Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen

TV5MONDE in november: COP30

zondag 26 oktober 2025

De 30e VN-klimaatconferentie vindt plaats van 6 tot en met 21 november 2025 in Belém, Brazilië. Wereldleiders, wetenschappers en belangenorganisaties komen bijeen om maatregelen te bespreken om klimaatverandering aan te pakken.

TV5MONDE zendt deze maand verschillende documentaires uit die aandacht vragen voor dit thema.


Documentaires

Docu: 'Si les glaciers ne revenaient pas' (Nederlands ondertiteld)
Zondag 2 november om 17.00 uur

Tegen het einde van de 21e eeuw zullen de meeste gletsjers in de Alpen verdwenen zijn. Wat zal er gebeuren met de 'bisses' in Wallis, het traditionele irrigatienetwerk dat smeltwater van de gletsjers nodig heeft? In Zwitserland staat de problematiek van het bergwater centraal in de debatten.

Regie: Yves Magat (Zwitserland, 2024)

Docu: 'Climat - Des résistants en Outre-mer' (Nederlands ondertiteld)
Donderdag 13 november om 21.00 uur
Herh: 15 november om 14.00 uur

De overzeese gebieden herbergen 90% van de Franse biodiversiteit: een onschatbaar erfgoed dat vandaag in gevaar is. Van Réunion tot de Polynesische eilanden, van Guyana tot de Antillen, slaan de inwoners alarm en bundelen ze hun krachten om innovatieve oplossingen te bedenken. Kijk van dichtbij mee naar deze initiatieven.

Regie: Jean-Michel Vennemani (Frankrijk, 2023)

Docufilm: 'La rivière'
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 23 november om 21.00 uur
Herh: 25 november om 14.00 uur

Tussen de Pyreneeën en de Atlantische Oceaan stromen de gaves. Deze krachtige rivieren drogen uit door de maïsvelden en de talrijke dammen verstoren de watercyclus en de biodiversiteit ervan. Een blik op schoonheid en rampspoed.

Regie: Dominique Marchais (Frankrijk, 2022)
Prijzen: Prix Jean Vigo voor beste speelfilm (Frankrijk, 2023)

Series

Serie: 'Jeux d'influence'
(Nederlands ondertiteld)
Elke dinsdag om 23.30 uur (vanaf 11 nov)
Herh: donderdag om 14.00 uur

Villeneuve, boer van beroep, is ziek: de diagnose is leukemie, die verband houdt met een onkruidverdelger die geproduceerd wordt door de multinational Saskia. Delpierre, zijn jeugdvriend en afgevaardigde, belooft hem het product te laten verbieden. Dan blijkt dat de marketingdirecteur van Saskia in de Seine is verdronken...

Regie: Jean-Xavier de Lestrade (Frankrijk, 2018)

Ook te zien: Brigitte Bardot
Film: 'En effeuillant la Marguerite' (Nederlands ondertiteld)
Woensdag 5 november om 21.00 uur
Herh: 12 november om 14.00 uur

Agnès, de dochter van een generaal, roept de woede van haar vader over zich af na de publicatie van een satirisch boek dat een schandaal veroorzaakt. Ze vlucht naar Parijs, waar ze Daniel Roy, een journalist, ontmoet. Om wat geld te verdienen, neemt Agnès deel aan een gemaskerde striptease-wedstrijd...

Regie: Marc Allégret (Frankrijk, 1956)
Scenario: Marc Allégret, Roger Vadim
Rolverdeling: Brigitte Bardot


Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht TV5MONDE
https://europe.tv5monde.com/nl
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'This Is Not A Murder Mystery' - Pierre Gervais (VRT 1)

Engeland, 1936. Een groep jonge surrealistische kunstenaars, onder wie René Magritte en Salvador Dalí, komt samen op het indrukwekkende landgoed van West Dean voor een privétentoonstelling. Wanneer er een schokkende moord gepleegd wordt, onderzoekt Scotland Yard de zaak en wordt het domein afgesloten.

'This Is Not a Murder Mystery', om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:50
    This is not a murder mystery
    06:00
    In bed met Olly
  • 21:00
    Under the Bridge
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 21:15
    VRT NWS journaal met VGT
    06:00
    Tik Tak
  • 21:20
    De verraders: De ronde tafel
    01:00
    Geen uitzending
  • 19:00
    Darts
    01:10
    Geen uitzending
  • 21:30
    Flodder
    01:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    Silverado
    01:05
    Cheers
  • 20:35
    A Christmas Reunion
    01:30
    Joe
  • 21:30
    Bex & Blanche
    00:20
    Walker, Texas Ranger
  • 21:10
    Het Parket
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 21:15
    FBI
    01:25
    Déjà Vu
  • 20:35
    Barbarian
    01:55
    The Wheel of Time
  • 20:35
    Big Miracles
    01:35
    Botched
  • 20:30
    How to Murder Your Husband
    01:00
    Buried in the Backyard
  • 21:04
    Trends Talk
    08:00
    Wijzer Wonen
  • 21:32
    Zelf gedaan, goed gedaan
    00:00
    Oh What A Night
  • 21:15
    Peppe's Emilia-Romagna
  • 21:00
    DCI Banks
    01:40
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
  • 20:55
    Grey's Anatomy
  • 21:20
    Tussen Kunst en Kitsch
    01:20
    WNL op Zondag
  • 21:30
    Nieuwsuur
    01:30
    Buitenhof
  • 21:15
    Reizen Waes: de bucketlist
    01:30
    NOS Studio Sport