TV5MONDE in november: COP30

De 30e VN-klimaatconferentie vindt plaats van 6 tot en met 21 november 2025 in Belém, Brazilië. Wereldleiders, wetenschappers en belangenorganisaties komen bijeen om maatregelen te bespreken om klimaatverandering aan te pakken.

TV5MONDE zendt deze maand verschillende documentaires uit die aandacht vragen voor dit thema.

Documentaires

Docu: 'Si les glaciers ne revenaient pas' (Nederlands ondertiteld)

Zondag 2 november om 17.00 uur

Tegen het einde van de 21e eeuw zullen de meeste gletsjers in de Alpen verdwenen zijn. Wat zal er gebeuren met de 'bisses' in Wallis, het traditionele irrigatienetwerk dat smeltwater van de gletsjers nodig heeft? In Zwitserland staat de problematiek van het bergwater centraal in de debatten.

Regie: Yves Magat (Zwitserland, 2024)

Docu: 'Climat - Des résistants en Outre-mer' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 13 november om 21.00 uur

Herh: 15 november om 14.00 uur

De overzeese gebieden herbergen 90% van de Franse biodiversiteit: een onschatbaar erfgoed dat vandaag in gevaar is. Van Réunion tot de Polynesische eilanden, van Guyana tot de Antillen, slaan de inwoners alarm en bundelen ze hun krachten om innovatieve oplossingen te bedenken. Kijk van dichtbij mee naar deze initiatieven.

Regie: Jean-Michel Vennemani (Frankrijk, 2023)

Docufilm: 'La rivière'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 23 november om 21.00 uur

Herh: 25 november om 14.00 uur

Tussen de Pyreneeën en de Atlantische Oceaan stromen de gaves. Deze krachtige rivieren drogen uit door de maïsvelden en de talrijke dammen verstoren de watercyclus en de biodiversiteit ervan. Een blik op schoonheid en rampspoed.

Regie: Dominique Marchais (Frankrijk, 2022)

Prijzen: Prix Jean Vigo voor beste speelfilm (Frankrijk, 2023)

Series

Serie: 'Jeux d'influence'

(Nederlands ondertiteld)

Elke dinsdag om 23.30 uur (vanaf 11 nov)

Herh: donderdag om 14.00 uur

Villeneuve, boer van beroep, is ziek: de diagnose is leukemie, die verband houdt met een onkruidverdelger die geproduceerd wordt door de multinational Saskia. Delpierre, zijn jeugdvriend en afgevaardigde, belooft hem het product te laten verbieden. Dan blijkt dat de marketingdirecteur van Saskia in de Seine is verdronken...

Regie: Jean-Xavier de Lestrade (Frankrijk, 2018)

Ook te zien: Brigitte Bardot

Film: 'En effeuillant la Marguerite' (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 5 november om 21.00 uur

Herh: 12 november om 14.00 uur

Agnès, de dochter van een generaal, roept de woede van haar vader over zich af na de publicatie van een satirisch boek dat een schandaal veroorzaakt. Ze vlucht naar Parijs, waar ze Daniel Roy, een journalist, ontmoet. Om wat geld te verdienen, neemt Agnès deel aan een gemaskerde striptease-wedstrijd...

Regie: Marc Allégret (Frankrijk, 1956)

Scenario: Marc Allégret, Roger Vadim

Rolverdeling: Brigitte Bardot