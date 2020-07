'TV-Toppers' met Catherine Keyl en Özcan Akyol

'TV-Toppers' met Catherine Keyl en zcan Akyol

Foto: © KRO-NCRV 2020

Presentatrice Anita Witzier haalt met twee vakgenoten herinneringen op aan de hand van hun favoriete tv-fragmenten.

De één heeft z’n sporen al lang verdiend, terwijl de ander nog aan de start staat van zo’n carrière. Wat hen bindt is de liefde voor het vak. Waar keken deze twee generaties 'TV-Toppers' als kind naar, door wie werden ze geïnspireerd en waardoor waren ze tot tranen toe geroerd? We horen hun verhalen en zien de fragmenten die ze graag nog één keer met ons willen delen.

In deze aflevering zijn Catherine Keyl en Özcan Akyol te gast. Ze schelen 37 jaar maar zijn beide uitgesproken televisiemakers die hun mening niet onder stoelen of banken steken. Catherine keek als volwassene pas voor het eerst televisie, maar kreeg toen de smaak meteen te pakken. Ze heeft inmiddels maar liefst vijftig jaar televisie-ervaring en is groot fan van de krantencolums van Özcan. En hoewel hij zichzelf nog steeds schrijver noemt, begint zijn tv cv ook aardig te groeien. Hij maakte de serie 'De Neven van Eus' en het programma 'Sterren op het Doek' en laat zijn interviewtalent zien in 'De Geknipte Gast'. Samen blikken ze terug op hun mooiste tv-fragmenten.

En het vaste kijkerspanel, bestaande uit zorgvuldig geselecteerde professionele grappenmakers Richard Groenendijk, Soundos el Ahmadi, Noortje Veldhuizen en Glodi Lugungu, die kijkt elke aflevering vanuit hun gezamenlijke huiskamer gezellig mee.

'TV-Toppers', zaterdag 1 augustus om 20.30 uur op NPO 1.