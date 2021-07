'TV Monument Special' brengt nooit eerder uitgezonden interview met Peter R. de Vries

Omroep MAX zendt vrijdagavond naar aanleiding van het overlijden van Peter R. de Vries de 'TV Monument Special' met Peter R. de Vries uit. Volgens de makers het laatste groot interview dat Peter R. de Vries gaf.

In de 'TV Monument Special: Peter R. de Vries' spreekt Han Peekel met Peter R. de Vries. Het is, achteraf gezien, het laatste interview dat Peter heeft gegeven.



De aanleiding van het interview is het nog niet uitgezonden vierluik 70 jaar televisie: Je Beste Vriend, waarin Han Peekel met prominente Nederlanders het medium televisie bespreekt. Peter R. de Vries vertelt aan Han Peekel onder andere dat televisie voor hem heel belangrijk was en dat dit een podium gaf aan de zaken waarin hij zich vastbeet. Ook vertelt hij over de rol die deze onopgeloste zaken in zijn leven speelden, en de emoties die dat bij hem teweegbrachten. Het laatste interview met Peter R. de Vries vond plaats op vrijdag 25 juni.



'TV Monument Special: Peter R. de Vries', vrijdag 16 juli om 20.30 uur op NPO 1