'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit Cobra Museum Amstelveen

Vanuit het Cobra Museum in Amstelveen taxeert expert Rob Driessen drie keramiek vazen. Deze drie vazen zijn ontworpen door Bodil Manz, een Deense pottenbakster.

Ze is 77 jaar, geboren in 1943 in Kopenhagen. Ze is een internationale topper op het gebied van hedendaagse keramiek en is al tientallen jaren actief. Ze heeft een speciale techniek waardoor haar ontwerpen flinterdun worden.

Verder taxeert Paul van Rosmalen een schilderij van een spoorwegemplacement gemaakt door Harm Kamerlingh Onnes. Harm Kamerlingh Onnes was een Leidse kunstenaar. Zijn vader was schilder, en kende Albert Einstein waar hij ook nog portretten van heeft gemaakt. Zijn oom was de Nobelprijswinnaar in de natuurkunde. Harm Kamerlingh Onnes is bekend geworden met zijn latere werk, hele anekdotische, ietwat naïeve schilderijen met een vleugje humor.

'Tussen Kunst en Kitsch', woensdag 27 januari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.