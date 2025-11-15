'Tussen Kunst en Kitsch' taxeert onder meer toiletservies

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts zondag weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst in een nieuwe aflevering van 'Tussen Kunst en Kitsch'.
Toiletservies kwam vroeger vooral voor in hofkringen en was een enorme luxe. Het toiletservies dat Emiel Aardewerk in zijn handen heeft, was een deel van de erfenis van de Duke of Sussex, de oom van Queen. Willem de Winter bekijkt in het Biesbosch Museum drie portretten die gemaakt zijn door Leo Gestel. De eigenaresse is de achternicht van Gestel en wil de tekeningen van haar familieleden verkopen. Hoeveel levert dit op? Het collier met oorhangers is geïnspireerd op oude Romeinse mozaïeken en is in Rome rond 1870 gemaakt. Hoeveel is dit erfstuk waard?
'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 16 november om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.
Tussen Kunst en Kitsch op tv
Bas Hesselink is nog nooit een eerste editie van de Statenbijbel tegengekomen bij Tussen Kunst en Kitsch. Tot nu! In Next Nature Museum krijgt hij een eerste druk van de Statenbijbel in handen die dateert uit 1637, gesigneerd door Barend Langenes.
Een mezzotint van Escher, glas-in-loodramen van maker Jacob van den Bosch, een armband van platina met briljanten en diamanten, een kijkdoos van papier en een schilderij van Amsterdam.
Een speld voor negligé met oriëntaalse parels, een bastet; een Egyptische godin voorgesteld als een kat, een schilderij van Piet Ouborg en een adelsbrief uit het Oostenrijkse Keizerrijk.
Leo Ray is vooral bekend in Israël en Litouwen en heeft veel prijzen gewonnen. Zijn schilderijen zijn betoverend van karakter. In Museum de Fundatie een schilderij van de kunstenaar die inspiratie haalt uit zijn dromen.