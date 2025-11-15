'Tussen Kunst en Kitsch' taxeert onder meer toiletservies

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts zondag weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst in een nieuwe aflevering van 'Tussen Kunst en Kitsch'.

Toiletservies kwam vroeger vooral voor in hofkringen en was een enorme luxe. Het toiletservies dat Emiel Aardewerk in zijn handen heeft, was een deel van de erfenis van de Duke of Sussex, de oom van Queen. Willem de Winter bekijkt in het Biesbosch Museum drie portretten die gemaakt zijn door Leo Gestel. De eigenaresse is de achternicht van Gestel en wil de tekeningen van haar familieleden verkopen. Hoeveel levert dit op? Het collier met oorhangers is geïnspireerd op oude Romeinse mozaïeken en is in Rome rond 1870 gemaakt. Hoeveel is dit erfstuk waard?

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 16 november om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.