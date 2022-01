'Tussen Kunst en Kitsch' komt vanuit Museum Belvédère

Expert Jaap Polak taxeert vanuit Museum Belvédère een Chinese rolschildering. Mevrouw heeft deze rolschildering samen met een andere rolschildering gekocht van een vriend, die in geldnood zat.

Deze portretten werden gemaakt om met feestdagen, zoals een verjaardag, op te hangen en zo de voorouder, of voorouders, te eren. Als de schildering niet hing, werd het opgerold en bewaard in een doos. Het is gemaakt met de beste materialen en ook prachtig gepointeerd. Dit soort schilderingen werden in opdracht gemaakt en daar moest je aardig wat geld voor betalen. Het schilderij komt uit Zuid-China.

'Tussen Kunst en Kitsch', woensdag 5 januari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.