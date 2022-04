'Tussen Kunst en Kitsch' gaat weer van start

Vanuit Museum Kranenburgh Bergen taxeert expert Pieter Jorissen prototypes Plexiglas, gemaakt door kunstenaar Ad Dekkers.

Deze prototypes lagen nog bij een graficus nadat Dekkers overleed. Ook taxeert Expert Bas Hesselink een diorama. Dit kunstwerk komt uit de 18e eeuw en is gemaakt door Jan Kopper, een bekende papierkunstenaar uit Rotterdam. Hij maakte vaak diorama’s waar schepen op te zien waren.

Verder taxeert expert Rob Driessen een beeld van een kamelendrijver, gemaakt door kunstenaar Josuë Dupon. Dupon is een superrealist, vooral van dieren. Hij was eerst vrij traditioneel, maar ging later stilistischer werken.

'Tussen Kunst en Kitsch', woensdag 20 april om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.