Tommy Wieringa, Marjolijn van Heemstra en Bregje Hofstede in 'Brommer Op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen in 'Brommer Op Zee' wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. Op 11 december spreekt het duo onder anderen met Bregje Hofstede en Ingmar Heytze.

Bregje Hofstede schuift aan om te vertellen over ‘December’, het vierde boekje in ‘De Maanden’-reeks van uitgeverij Das Mag, over een student die uit het niets terechtkomt in een commune waar seks een grote rol speelt.

En een gesprek over geluk met dichter Ingmar Heytze. Wat is dat eigenlijk, geluk? En hoe gaan we om met crises of juist heel gewone dagen? Heytze spreekt erover naar aanleiding van zijn nieuwe dichtbundel ‘Met wat geluk’.

Ook bezoeken Wilfried en Ruth ex-Dichter des Vaderlands Anne Vegter op haar woon- en werkplek. De Brommer op zee-boekenclub leest in de maand december haar poëziebundel ’Big data’, waarin Vegter het liefdesverdriet van drie vrouwen onder de loep neemt.

Actrice en auteur Carly Wijs wordt verwelkomd in het leeshok, waar ze een boek zal brengen en een boek uit zal meenemen.

'Brommer Op Zee', zondag 11 december om 19.25 uur bij de VPRO op NPO 2.