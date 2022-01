Tim Hofman volgt in 'Over Mijn Lijk' zes jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn

Je bent jong en in de kracht van je leven, maar dan krijg je te horen dat je doodgaat. Wat gebeurt er dan? In 'Over Mijn Lijk' ontmoet Tim Hofman zes jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn en alles uit de laatste fase van hun leven proberen te halen.

In dit negende seizoen volgen we Patrick, Jip, Kiki, Roy, Francis en Irene. Hoe leven ze met de gedachte dat ze niet lang meer te leven hebben? Welke dromen hebben ze nog? En hoe halen ze ondanks hun ziekte alles uit het leven?

In 2019 vertrekt Patrick (31) met zijn grote liefde Tibby naar Aruba om een nieuw leven te beginnen. Maar al snel krijgt Patrick last van krampen en een versnelde stoelgang. Hij blijkt een zeldzame vorm van darmkanker te hebben en de artsen kunnen weinig zeggen over zijn levensverwachting. Zijn moeder is ook overleden aan darmkanker en Patrick is bang dat hij op dezelfde manier overlijdt als zij. Maar wachten op de dood doet hij niet. Patrick houdt van motorrijden, snowboarden en zijn zoontje Norwin is zijn alles.

Jip (26) is een vrije vogel en wil de wereld ontdekken. Tijdens een wandeling in 2013 krijgt ze plots een epileptische aanval en in het ziekenhuis blijkt dat ze een hersentumor heeft. Jip besluit op reis te gaan en in India wordt ze stapelverliefd op Max. Ze trouwen, reizen samen verder in een busje en ze krijgen samen een dochter: Ava. Als Jip in 2020 een slechte uitslag krijgt, start ze met chemotherapie en bestralingen om zo lang mogelijk van Ava en Max te kunnen genieten.

Kiki (16) leidt een normaal tienerleven: ze is net overgegaan naar havo 4 en in haar vrije tijd speelt ze op haar ukelele en zingt en acteert ze erop los. Ze merkt wel dat ze vermoeid is, maar dat lijkt normaal met een druk schooljaar achter de rug. Maar als ze, in juli 2019, met haar familie op jungletocht in Thailand is, begint ze zich slechter te voelen. In het ziekenhuis van Bangkok krijgt ze een onverwachte en schokkende diagnose: leverkanker. Voor Kiki is het een achtbaan om haar leven in zo'n korte tijd te zien veranderen. Maar ze besluit niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ze haalt haar schooldiploma en stelt daarna een bucketlist op.

Roy (30) is een echte levensgenieter. Hij houdt van gezelligheid, carnaval en bier drinken met vrienden. Sinds 2015 is hij samen met Annick, ze werken allebei hard en het leven lacht hen toe. Tot Roy in 2018 meerdere epileptische aanvallen krijgt. In het ziekenhuis blijkt dat hij een hersentumor heeft en in 2020 geven de artsen hem nog een halfjaar de tijd om zijn dromen waar te maken voordat zijn zware behandelingen beginnen, nadat hij al twee wakkere operaties heeft gehad. Hij wil trouwen met Annick en hoopt dat hun kinderwens in vervulling gaat.

Nadat Francis (32) terug is van een wereldreis, merkt ze dat ze steeds vaker moe is en intense hoofdpijn heeft. Na verschillende onderzoeken blijkt dat ze een tumor in haar hoofd heeft. Nu ze veel thuis is, heeft ze een hondje gekocht en die vrolijkt haar erg op. Ook is ze heel hecht met haar vrienden, ouders en twee kleine nichtjes. Francis wil nog zoveel mogelijk van de wereld zien en heeft als doel om 35 jaar te worden.

Irene (28) leidt een wild leven; ze is actief bij een studievereniging, werkt bij een coffeeshop, is penningmeester van de bewonersvereniging en is barkeeper in een studentenflat. Dit leven stopt abrupt als ze in 2018 te horen krijgt dat ze uitgezaaide borstkanker heeft. Na een intensief behandeltraject is haar lichaam schoon. Maar in de zomer van 2020 krijgt niet alleen Irene te horen dat de kanker terug is, haar moeder krijgt hetzelfde nieuws. Ze ondergaan allebei behandelingen en nemen alles met de dag.

'Over Mijn Lijk' is vanaf 5 januari 2022 elke woensdag om 21.35 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.