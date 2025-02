Tim en Niek reizen verder doorheen Canada in '3 Op Reis'

Tim en Niek vervolgen hun reis door Canada. Vanuit het stadje Banff maken ze een roadtrip over de Icefields Parkway, een van de mooiste routes van de Canadese Rockies.

Tijdens een bezoek aan een Powwow, een belangrijke culturele bijeenkomst voor de First Nations, leren ze meer over de cultuur en geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners van Canada. Na een indrukwekkende hike in Mount Robson National Park zetten ze hun reis voort naar Prince George. Daar leveren ze de auto in en stappen ze op de trein naar het stadje Prince Rupert.

'3 op Reis'