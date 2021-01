'Tijd voor MAX': leven van een ziek kind mag niet gaan over ziek-zijn alleen

Foto: Omroep MAX - © Janita Sassen 2020

Op donderdag 21 januari staat 'Tijd voor MAX' vanaf 17.10 uur op NPO 1 in het teken van Make-A-Wish Nederland. Zij laten de allerliefste wens uitkomen van ernstig zieke kinderen tussen de drie en achttien jaar oud.

Acteur en zanger Pia Douwes is te gast en vertelt over het magische effect van een wensvervulling tijdens het ziekteproces van een kind. Ooit was ze zelf onderdeel van een wensvervulling en inmiddels is ze bevlogen ambassadeur.

Elke dag horen drie families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Een boodschap met een enorme impact, die het gezinsleven in één klap verandert. Make-A-Wish Nederland wil deze kinderen een positieve ervaring geven tijdens deze nare periode. Dat doet de stichting door samen met ruim 400 vrijwilligers hun allerliefste wens te laten uitkomen en ze een ervaring te geven die ze kracht en vertrouwen geeft voor de toekomst.

In 'Tijd voor MAX' de wensvervulling van Sofie. Toen ze vijf jaar oud was, werd er bij haar een hersentumor ontdekt. Sindsdien staat haar leven in het teken van medicijnen, ziekenhuisbezoeken, pijn, verdriet en onzekerheid. De allerliefste wens van Sofie is om een echte prinses te zijn. Na een zorgvuldige voorbereiding komt haar wens uit.

Ook Masse, drie jaar oud, ziet zijn allerliefste wens uitkomen. Vanwege een ernstige immuunziekte heeft hij een zware tijd achter de rug die hij veel in het ziekenhuis heeft doorgebracht. Masse heeft een grote passie voor muziek. Hij kent bijna alle instrumenten en heeft wel 20 muziekboekjes op zijn kamer. In het Conservatorium in Amsterdam komt zijn lievelingsboekje tot leven.

Ook Lisanne is te gast. In 2015 ging haar allerliefste wens in vervulling toen ze een masterclass kreeg van Pia Douwes. 'Het feit dat je onderdeel mag zijn van een herinnering die een wenskind vervolgens een leven lang meedraagt, is onbeschrijfelijk. Die kick voel je zelf ook!', aldus Douwes. Inmiddels is Lisanne 22 jaar en zingt bij 'Tijd voor MAX' haar zelfgeschreven nummer Vechtersbaas.

Make-A-Wish Nederland

Make-A-Wish Nederland vervult de allerliefste wens van ernstig, soms zelfs levensbedreigend, zieke kinderen tussen de drie en achttien jaar. Onderzoek toont aan dat het realiseren van een allerliefste wens, jonge patiënten en hun omgeving weer hoop en kracht geeft en blijvend impact heeft. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een zorgvuldig geplande Wish Journey. Een bijzonder traject waar een grote groep mensen maanden mee bezig is en dat van A tot Z maatwerk is. En dat impact heeft vanaf het moment van kennismaken tot lang na de wensvervulling. Zo maakt Make-A-Wish herinneringen die een leven lang mee gaan.

Deze uitzending van 'Tijd voor MAX' wordt mede mogelijk gemaakt door Make-A-Wish Nederland.

'Tijd voor MAX', donderdag 21 januari om 17.10 uur op NPO 1.