'Tijd voor MAX': de kracht van spel en humor

Foto: © Omroep MAX 2018

Op dinsdag 21 januari staat 'Tijd voor MAX' vanaf 17.10 uur op NPO 1 volledig in het teken van CliniClowns. Met spel en humor zorgen zij voor veerkracht en verlichting bij zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie.

Jack van Gelder en Astrid Joosten zijn bevlogen ambassadeurs en zijn beiden te gast. En ook Frans Bauer draagt de CliniClowns een warm hart toe. Hij treedt op in de studio.

In 'Tijd voor MAX' gaan we mee op pad met CliniClowns en zien we hoe het vak van CliniClown veel meer is dan het brengen van een lach. Zo gaan we mee naar de Downpoli, waar de CliniClowns een wezenlijk verschil maken tijdens de behandelingen van kinderen met het syndroom van Down. Ook volgen we Bas de Bont, die als CliniClown Bluf tijdens zijn wekelijkse bezoeken aan het ziekenhuis zowel kinderen als hun ouders de hoognodige afleiding bezorgt.

Presentator en verslaggever Jack van Gelder is al bijna 20 jaar nauw verbonden aan de organisatie. In 2000 meldde hij zich spontaan aan als ambassadeur en is nooit meer weggegaan. 'Het is niet zo van: ik doe een rode neus op, loop er naartoe en zeg keihard: boeh! Nee, CliniClowns brengen een lach en afleiding, maar ook warmte en genegenheid. En ieder kind vraagt daarbij zijn eigen benadering. Het ene kind is meer gebaat bij klein en subtiel, de ander wil meer actie, lekker even keten.'

CliniClowns zet zich ook in voor mensen met dementie. De CliniClowns stemmen met liefde en respect hun spel af op hun belevingswereld en maken oprecht contact. Om hen weer even naar het 'nu' te halen en de nodige ontspanning en kracht te geven. Astrid Joosten ontdekte de kracht van zo’n ontmoeting tijdens de bezoeken aan haar moeder, die dementie had en jarenlang in een verzorgingshuis woonde. 'Mijn moeder raakte helemaal in betovering. De CliniClowns weten mensen met dementie echt te openen en te raken. Ik vond het fenomenaal om te zien', aldus Joosten. Ook Bea Westervelt ontdekte dat haar moeder met Alzheimer een andere benadering nodig had om contact met haar te kunnen maken. Het motiveerde haar om de opleiding tot CliniClown te volgen. Inmiddels speelt ze al jaren als CliniClown Biba.

CliniClowns

CliniClowns zet zich in voor zieke kinderen, kinderen met een beperking en voor mensen met dementie. Met spel en humor zorgen professionele CliniClowns voor afleiding en plezier. Ze maken contact met het positieve en gezonde in iemand. Zorgen, angst en stress verdwijnen naar de achtergrond. Zo draagt CliniClowns bij aan menslievende zorg.

De CliniClowns spelen in bijna alle Nederlandse ziekenhuizen met een kinderafdeling, de psychiatrie, revalidatieklinieken, hospices, speciale scholen, kinderdagverblijven en in zorginstellingen voor mensen met dementie.

Deze uitzending van 'Tijd voor MAX' wordt mede mogelijk gemaakt door CliniClowns.

'Tijd voor MAX', dinsdag 21 januari om 17.10 uur op NPO 1.