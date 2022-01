Tieners open en eerlijk over hun ziekte in 'Hallo, ik heb kanker'

In een nieuw seizoen van het EO-programma 'Hallo, ik heb kanker' delen vier tieners hun dagelijks leven met kanker. Met een vlogcamera leggen Kelsie, Rose, Olivier en Marleen de mooie en minder mooie momenten van hun leven vast.

Nieuw dit seizoen is dat de serie begint en eindigt met een talkshow waarin zij elkaar ontmoeten en hun ervaringen uitwisselen. Daarnaast schrijft rapper Pjotr samen met de tieners een nieuwe versie van zijn hit 'Zonneschijn' en gaat EO-presentatrice Anne-Mar Zwart bij hen langs en stelt vragen die anderen niet durven te stellen. Hun eerlijke en openhartige verhalen zijn inspirerend en zetten aan tot nadenken. De tieners laten zien hoe je positief, hoopvol en veerkrachtig blijft ondanks moeilijke omstandigheden.

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker. In het EO-programma 'Hallo, ik heb kanker' is te zien hoe vier tieners deze ziekte op hun eigen manier beleven. Hoe vinden zij de balans tussen school, vrienden en vriendinnen, hobby’s en de behandelingen in het Prinses Máxima Centrum? Dit programma laat zien dat omzien naar kinderen die leven met kanker ontzettend belangrijk is en het onderwerp kanker bespreekbaar maken daarin een eerste stap is.

De vier tieners

Kelsie is twaalf jaar en ze doet niets liever dan voetballen. Vorig jaar kreeg zij last van haar knie waarna leukemie werd vastgesteld. Ondanks haar diagnose is ze vastberaden om iedereen te laten zien wat ze kan. 'Mensen denken altijd meteen dat als je ziek bent, je niks kunt. Maar, hallo! Ik kan op een voetbalveld gewoon een bal afpakken en ik kan ook een tien halen voor een cito. Ik kan misschien wat minder dingen dan anderen, maar daar hoef ik niet steeds aan herinnerd te worden.'

Olivier is twaalf jaar en heeft net als Kelsie leukemie. In 'Hallo, ik heb kanker' is te zien hoe hij worstelt met de bijwerkingen van de medicijnen die hij moet slikken. Een van de moeilijkste bijwerkingen vindt Olivier zijn gewichtstoename. 'Ik wil eigenlijk niet meer in de spiegel kijken. Ik herken mezelf gewoon niet meer. Ik wil niet anders zijn maar gewoon een normaal leven en een sixpack.' Voor zijn diagnose zat hij lekker in zijn vel. Olivier vlogt over zijn zoektocht naar hoe hij zijn conditie weer op peil kan brengen, maar dat gaat niet zo snel als dat hij zelf graag zou willen.

Marleen is tien jaar en heeft botkanker. Ruim een jaar geleden kreeg zij te horen dat er een grote tumor in haar knie zat met een aantal uitzaaiingen in de rest van haar lichaam. Marleen vlogt over haar ervaringen tijdens de laatste chemotherapiekuren van de behandeling die de kankercellen terug moet dringen. Als blijkt dat dit niet voldoende helpt, zal ze middels een operatie een kunstknie krijgen. Marleen is dol op zeehonden. Samen met Anne-Mar bezoekt ze daarom ook een van haar favoriete plekken, de zeehondencrèche in Pieterburen, waar haar een bijzondere verrassing te wachten staat.

Rose is tien jaar en zit in de laatste fase van haar behandeling voor lymfeklierkanker. Een intensief eerste jaar met verschillende chemokuren zorgde niet alleen voor een lange Kanjerketting maar ook voor veel bijwerkingen, zoals het uitvallen van haar haren. Rose is een slimme meid en een ondernemer in spe. Toen haar haren eindelijk weer begonnen te groeien vond Rose het maar raar dat er geen Kanjerkettingkraal bestaat voor deze mijlpaal. Ze is vastberaden haar eigen actie gestart. Anne-Mar volgt haar in haar missie om maar liefst 10.000 euro in te zamelen om deze nieuwe kraal voor alle kinderen met kanker te realiseren. Gaat dat lukken?

'Hallo, ik heb kanker', vanaf zondag 9 januari wekelijks om 17.55 uur bij de EO op NPO Zapp.