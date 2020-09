Thierry Baudet te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is op zondagochtend live vanuit het Vondelpark in Amsterdam te zien. Vanaf 10.00 uur op NPO 1 met het laatste nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie is te gast bij Rick Nieman. Over het migratiepact dat de Europese Commissie deze week heeft aangekondigt. Ook schetst de voorman van Forum voor Democratie een beeld van de toekomst van Nederland.

Bestuursvoorzitter Jacques van den Broek van Randstad vertelt in 'WNL Op Zondag' over het 60-jarig bestaan van de uitzendorganisatie. Van de allereerste uitzendkracht tot het uitzendconcern dat actief is in 38 landen. Ook gaat de Randstad-topman in op de coronacrisis en de gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht en bestuursvoorzitter Mirjam van ‘t Veld van ziekenhuis Gelderse Vallei over de nieuwe fase van de corona-epidemie en de tweede golf. Hoe houden we grip op het virus.

Campagnestrateeg Frits Huffnagel is te gast bij 'WNL Op Zondag' met een vooruitblik op het debat tussen Donald Trump en Joe Biden. Ook bespreekt hij een aantal klassieke fragmenten uit de Amerikaanse verkiezingsdebatten.

'WNL Op Zondag', zondag 27 september om 10.00 uur bij WNL op NPO 1.