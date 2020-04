Theo Maassen opent nieuw seizoen 'Verborgen Verleden'

Het NTR-programma 'Verborgen Verleden' is terug op televisie met een serie van acht nieuwe afleveringen. Dit keer over de voorouders en de familiegeschiedenissen van Theo Maassen, Annechien Steenhuizen, Remy Bonjasky, Jennifer Hoffman, Erik van Muiswinkel, Esther Verhoef, Ferry Mingelen en Dolf Jansen.

Wanneer zij voor hun zoektocht naar hun familieverleden met een koffer en een paspoort van huis vertrekken, weten ze nog niets of bijna niets over hun voorouders, maar vragen hebben ze genoeg. Het is altijd weer een grote verrassing waar de reis dan heen voert en welke antwoorden ze vinden.

Geschiedenis van ons allemaal

De zoektochten in 'Verborgen Verleden' leiden tot ontmoetingen met nieuw-ontdekte familieleden, werpen nieuw licht op oude verhalen en verrassen met onthullingen over voorouders die soms zelfs een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van ons allemaal.

Aflevering 1: Theo Maassen

Cabaretier Theo Maassen heeft twee grote vragen, die allebei met zijn opa’s te maken hebben.

Wie was de biologische vader van zijn moeder? Theo weet dat de man tegen wie hij 'opa' moest zeggen, zijn echte opa niet was. Wie was zijn biologische opa dan wel? Wat voor man was dat en hoe zag hij eruit? Lijkt Theo op hem?

Over zijn andere opa, de vader van zijn vader, wil Theo graag weten waar hij was toen hij na de Tweede Wereldoorlog een paar jaar van de aardbodem verdwenen leek te zijn, totdat hij zomaar weer opdook bij zijn gezin. Waar was opa al die tijd? Wat voerde hij uit?

Tenslotte wil Theo graag meer weten over de krankzinnigheid die in zijn familie schijnt voor te komen. Kan hij zijn eigen gedrag terugleiden naar een bijzondere voorouder?

De reis voert Theo naar onverwachte plekken, van Leiden tot Limburg en nog veel verder...

In de overige afleveringen:

10 april: Annechien Steenhuizen

17 april: Remy Bonjasky

24 april: Jennifer Hoffman

1 mei: Erik van Muiswinkel

8 mei: Esther Verhoef

15 mei: Ferry Mingelen

22 mei: Dolf Jansen

'Verborgen Verleden', vanaf vrijdag 3 april om 20.35 uur op NPO 2.