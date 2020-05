'The West Memphis Three: An ID Murder Mystery' op Dplay

Op 6 mei 1993 doet de politie van West Memphis, Arkansas, een schokkende ontdekking: ze vinden de lichamen van drie 8-jarige jongens die al enkele dagen vermist waren.

Al snel valt de verdenking op drie tieners uit de buurt die al eens vaker met de politie in aanraking waren geweest. De politie denkt dat het trio zich bezighoudt met satanisme en dat ze om die reden deze brute moord hebben gepleegd. De drie – Damien Echols, Jessie Misskelley en Jason Baldwin – worden veroordeeld tot zware straffen van levenslang tot de doodstraf. Als twee jaar later een documentaire serieuze vraagtekens stelt bij hun veroordeling, ontstaat er een grote beweging om deze mogelijk onschuldige ‘West Memphis Three’ vrij te krijgen.

Het wordt een lang traject waarbij steeds meer nieuw bewijs opduikt dat voor hun onschuld pleit. Maar is het voldoende om ze vrij te krijgen?

'The West Memphis Three: An ID Murder Mystery', vanaf donderdag 14 mei op Dplay.