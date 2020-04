'The D-Files': een weekend vol mysterie op Discovery

Speciaal tijdens het Paasweekend staat Discovery in het teken van mysterie en zendt de zender een reeks van programma's uit die enkele mysterieuze zaken belichten of oplossen.

Van paranormale gebeurtenissen op een eiland bij Mexico tot het achterhalen van de identiteit van de mysterieuze vliegtuigkaper DB Cooper. En ook van het verrassende verhaal van een honkbalspeler die spion werd tot de opmerkelijke voorliefde voor het occultisme door de Nazi’s. Al deze mysteries worden nader onder de loep genomen door historici, onderzoeksjournalisten of presentatoren met een voorliefde voor het mysterieuze. Niks geen paaseieren zoeken, maar mysteries oplossen!

De programmering tijdens dit weekend:

Vrijdag 10 april

21.30 uur: 'Curse of the Bermuda Triangle'

Waarom verdwijnen er toch zoveel schepen in de Bermudadriehoek? Een veelgehoorde theorie is dat ufo’s en aliens de schepen weghalen. Vergezocht? Nieuw bewijs kan mogelijk een mysterieuze ufo-waarneming verklaren. En met de modernste onderwatertechnieken onderzoekt een team van experts of buitenaardse wezens ooit die mysterieuze driehoek tussen Miami, Bermuda en Puerto Rico hebben bezocht.

22.30 uur: 'Lost Secrets'

Hoe sterk geloofden de Nazi’s in bovennatuurlijke krachten? Een recent ontdekte serie van astrologische wielen van Heinrich Himmler lijkt hier meer over te verklaren. Historicus Justin Jampol reist naar Duitsland om meer te weten te komen over de opmerkelijke relatie tussen Het Derde Rijk en het occultisme.

Zaterdag 11 april

16.30 uur tot 21.30 uur: 'Mission Declassified'

Onderzoeksjournalist Christof Putzel probeert enkele van de meest opmerkelijke criminele mysteries op te lossen met nieuwe aanwijzingen. Van het achterhalen van de identiteit van de mysterieuze vliegtuigkaper DB Cooper tot het oplossen van de grootste kunstroof uit de geschiedenis. Maar hij begint zijn missie met het achterhalen van het ware verhaal rondom de beroemde ontsnapping uit Alcatraz.

21.30 uur: 'Mysteries of the Deep'

De oceanen op onze aarde zijn de bron van talloze onopgeloste mysteries. Van schepen of zelfs vliegtuigen die zonder spoor verdwijnen tot onverklaarbare afwijkingen diep onder water. Jeremy Wade, de ervaren en extreme visser, bespreekt de meest opmerkelijke mysteries en tracht ze te verklaren.

22:30 uur: 'Expedition Unknown' ('The Hunt for Our Ancient Ancestors)'

In het eerste deel van deze 2-delige aflevering reist ontdekkingsreiziger Josh Gates de wereld rond in een poging het meest fundamentele mysterie van allemaal op te lossen; de oorsprong van de mensheid. Hoe hebben we tot op de dag van vandaag overleefd? En wat betekent dat voor onze toekomst?

Zondag 12 april (Eerste Paasdag)

16.30 uur tot 21.30 uur: 'Mysteries at the Museum'

Achter de kunstschatten die uitgestald liggen in historische musea gaan vaak bijzondere verhalen schuil. Don Wildman brengt deze verhalen tot leven in de onthullende serie 'Mysteries at the Museum'. Hoe een duif honderden levens redde tijdens WOII, waarom een leren zadel de manier van communiceren in het Wilde Westen veranderde en wat een herdenkingsmunt te maken heeft met een honkbalspeler die spion werd.

21.30 uur: 'Storming Area 51'

Het mysterieuze gebied 'Area 51' kwam vorig jaar extra in het nieuws toen een Facebook-event werd aangemaakt om deze plek - waar aliens verborgen zouden worden gehouden door de Amerikaanse overheid - te 'bestormen'. Zelfs twee Nederlandse YouTubers bezochten vooraf de zwaarbewaakte plek en werden opgepakt. Twee andere Amerikaanse populaire YouTubers – The UFO Bros – gingen ook en maakten er een documentaire over die nu te zien is; ze praten onder meer met experts en een ooggetuige die er ooit werkte.

22.30 uur: 'Expedition Unknown' ('Revealing Our Ancient Ancestors')

In deel twee van deze 2-delige aflevering reist Josh Gates verder door Afrika om persoonlijk kennis te maken met een ver familielid en daarnaast beklimt hij gevaarlijke kliffen. Dit doet hij allemaal om één vraag te beantwoorden: waar komt de mensheid vandaan?

Maandag 13 april (Tweede Paasdag)

Van 14.30 uur t/m 19.30 uur herhalingen van de dagen ervoor.

De vervolgafleveringen van de programma’s 'Curse of the Bermuda Triangle' en 'Lost Secrets' zijn vanaf vrijdag 17 april te zien bij Discovery.

'The D-Files', een weekend vol mysterie vanaf vrijdag 10 april t/m maandag 13 april op Discovery.