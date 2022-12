Telefilm 'Eerlijk Gestolen' op eerste kerstdag bij MAX

De 11-jarige Nola doet haar best om geld te sparen, zodat haar oma naar Suriname kan reizen om daar de as van haar overleden opa uit te strooien. Maar vliegtickets zijn duur en het sparen duurt lang.

Als Nola een tas met gestolen geld vindt besluit ze de buit te houden. Het is tenslotte voor een goed doel. Maar of dat zo’n verstandige keuze is…

Cast

De cast bestaat onder andere uit: Alicia Mendes, Jikke ter Laak, Gerda Havertong, Gery Mendes, Jasmine Sendar, Britte Lagcher, Ingrid Willemse, Fahd Larhzaoui, Samora Bergtop, Boyd Grund. De regie is in handen van Hesdy Lonwijk en het scenario is geschreven door Burny Bos.

'Eerlijk Gestolen' is geproduceerd door Phanta Basta! in samenwerking met Omroep MAX. De film is onderdeel van een nieuwe reeks van zes telefilms op NPO Zapp.

'Telefilm: Eerlijk Gestolen', zondag 25 december om 10.00 uur bij MAX op NPO Zapp.