Team Numan tegen Team Helder in 'Quiz met Ballen'

Toch een EK Voetbal deze zomer? Nou en of! In 'Quiz met Ballen' strijden zes teams bestaande uit oud-voetballers, cabaretiers en andere bekende Oranjefans om een plek in de grote finale.

Wie weet het meest over het Nederlands elftal en alles daar omheen? Deze vrolijke quiz wordt gepresenteerd door Frank Evenblij, in samenwerking met Rob Urgert en Joep van Deudekom. Kees Jansma staat ze bij als Oranje specialist.

In deze aflevering strijden Team Numan bestaande uit Fatima Moreira de Melo, Roue Verveer en Arthur Numan tegen Team Helder bestaande uit Diana Kuip, Peter Heerschop en Glenn Helder.

'Quiz met Ballen', donderdag 6 augustus om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.