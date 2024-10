Tabitha is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Tabitha staat aan de vooravond van een optreden in Carré. Haar eerste theatervoorstelling ooit is reeds uitverkocht en dat zegt veel over de zangeres die in 2019 met 300 miljoen streams de meest gestreamde Nederlandse vrouwelijke artiest was.