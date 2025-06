Surfer Sacha zoekt balans in EOdoc 'The Hold Down': 'Golven kan ik wel vertrouwen'

In de Week van de Mentale Gezondheid (2–8 juni) zendt de EO op woensdag 4 juni The Hold Down uit. Deze indringende documentaire vertelt het verhaal van big wave surfer Sacha Bongaertz (31) die surft op golven tot wel 25 meter hoog.

Terwijl hij de strijd aangaat met reusachtige golven voor de kust van het Portugese Nazaré, kampt hij op het land met gebeurtenissen uit zijn jeugd, reuma en de zoektocht naar zingeving. Sacha’s leven lijkt stoer en vrij, maar daaronder schuilt een verlangen naar heling en verbinding.



Sacha groeit op met zware reuma en door de scheiding van zijn ouders mist hij thuis stabiliteit. Als hij met school een dagje gaat surfen, maakt dat iets onbeschrijfelijks in hem wakker. Daarna koopt hij gelijk zijn eigen board en iedere dag die hij aan zee doorbrengt, maakt zijn reuma draaglijker. 'Op het water ben ik vrij, daar voel ik niets anders dan leven.' Waar de meeste surfers zo snel mogelijk naar boven willen als de golf ze onder water houdt – de zogeheten hold down – maakt dit moment Sacha rustig. Hij geeft zich dan helemaal over aan de kracht van de natuur.



Confrontatie

Maar het surfen is ook een vlucht voor de moeilijke kanten van het leven. Wat Sacha met zich meedraagt, zit diep. Door openhartige gesprekken met zijn ouders en zijn reumatoloog gaat hij in The Hold Down de confrontatie aan met het verleden. Ondertussen droomt Sacha van een eigen stichting met een surfschool voor kinderen met reuma. Maar is dit alles genoeg om zich te kunnen verzoenen met het verleden?



Overweldigend

Zo houdt EOdoc 'The Hold Down' een spiegel voor aan jongeren die zichzelf staande proberen te houden in een samenleving vol druk, prestatiedrang en onzekerheid. Hoe blijf je trouw aan jezelf? Wat helpt écht als het leven overweldigend is? En hoe blijf je in verbinding met de mensen om je heen, ook als die je pijn hebben gedaan?



Vertrouwen

'Hij surft liever op huizenhoge golven dan een mens te vertrouwen', vertelt EO-hoofdredacteur Hans van der Linden. 'Met de EOdoc 'The Hold Down' vertelt de EO in de Week van de Mentale Gezondheid een verhaal over geloof, hoop en liefde. Zowel in zee als op land probeert Sacha mentaal in balans te komen. Soms surft hij tussen de golven, soms overweldigen ze hem. Zoals veel jongeren in deze tijd zich ook overweldigd kunnen voelen door alle verwachtingen, prikkels en stress die zij ervaren. Surfschoolhouder Hans is een keerpunt in Sacha’s leven: die ziet hem staan en dankzij Hans hervindt Sacha hoop en vertrouwen. Dat wil Sacha ook betekenen voor anderen. Maar wat gebeurt er als zijn enige surfboard breekt in de branding?'



EOdoc ‘The Hold Down’ is woensdag 4 juni om 22.10 uur te zien bij de EO op NPO 3.