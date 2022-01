Stromae is te gast in 'Matthijs Gaat Door'

Stromae is terug en zingt de nummers 'Santé' en 'L'enfer', twee liedjes van zijn aankomende album 'Multitude'. Theo Maassen en Henk van Straten bedachten de Pim Pam Podcast.

Joep Beving en S10 spelen hun remake van 'De leven', de grote hit van Sef. Het Boek van de Week is 'Aan de randen van de dag' van Femke van der Laan. Het is een persoonlijk verslag van de liefde tussen haar en Eberhard van der Laan. Paul Haenen is Forever Young en zingt Sinatra.

'Matthijs Gaat Door', zaterdag 29 januari om 21.35 uur bij BNNVARA op NPO 1.