'Streetlab' keert terug op tv en speelt voor cupido in 'Streetlab: De Liefde'

'Streetlab' keert na twee jaar terug op tv met hun nieuwe serie 'Streetlab: De Liefde'. Vanaf zaterdag 5 september presenteren Daan, Jasper, Tim en Stijn zichzelf als de love doctors van de publieke omroep.

Met onderling gekibbel, humor en gevoel voor romantiek, helpen ze mensen die wel wat hulp in de liefde kunnen gebruiken. Van het bedenken van een huwelijksaanzoek, het regelen van een eerste date of het helpen van een stel dat voor het eerst gaat samenwonen: ze gaan geen enkele uitdaging uit de weg. En naast deze tv-serie, volg je in hun YouTube-serie de avonturen van 'Streetlab: Camping De Liefde', waar de jongens 10 vrijgezelle campinggasten helpen hun zomer romance te vinden.

Eerste hulp bij liefde op tv

In de eerste aflevering helpen de jongens Thijs. Hij is 20 jaar en betreedt voor het eerst de datingmarkt. Hoe moet hij dat aanpakken en waar heb je het over op zo’n eerste date?

In de tweede aflevering helpen de jongens Natalie en Nathan. Ze hebben elkaar ruim een half jaar niet gezien omdat Nathan in de Verenigde Staten zat. Hoe is het om elkaar na al die tijd weer te zien? De jongens zorgen voor een fijne hereniging. Ook helpen ze iemand die zijn vriendin ten huwelijk wil vragen. Lukt het ze een bijzonder huwelijksaanzoek te regelen? En zegt ze ja? En natuurlijk belanden ze iedere keer weer in bizarre situaties, en dagen de jongens elkaar uit met de welbekende experimenten, nu op het gebied van de liefde.

Vakantieliefde op YouTube

Op YouTube zijn de jongens elke vrijdagmiddag om 15.00 uur te zien met de unieke serie 'Streetlab: Camping De Liefde'. Geen vakantieliefdes aan de Costa del Sol of op een Grieks eiland, maar vakantieliefde in de polder. In acht afleveringen zien we hoe Daan, Jasper, Tim en Stijn proberen om 10 vrijgezelle campinggasten te koppelen. Ze doen alles voor de liefde met één doel: minstens één succesvolle match. Alles wordt uit de kast getrokken om de vrijgezellen aan elkaar te koppelen. De campinggasten krijgen onder andere een bonte avond, ze gaan de favoriete hobby van een ander uitvoeren, ze krijgen liefdestherapie van een professional en de mannen mogen zich bewijzen op een stormbaan. Lukt het 'Streetlab' een blijvend koppel op te leveren aan het einde van de camping-vakantie?

'Streetlab: De Liefde' & 'Streetlab: Camping De Liefde' wordt geproduceerd door CCCP in opdracht van KRO-NCRV.

'Streetlab: De Liefde', vanaf zaterdag 5 september om 22.05 uur, ná 'Moltalk', op NPO 3.

'Streetlab: Camping De Liefde', vanaf vrijdag 4 september om 15.00 uur op het YouTube-kanaal van NPO 3.