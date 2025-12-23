Stef Bos brengt licht in de kerstnacht met persoonlijk kerstprogramma

KRO‑NCRV komt op kerstavond met een bijzonder kerstprogramma. Zanger en verhalenverteller Stef Bos neemt de kijker mee de kerstnacht in met persoonlijke verhalen en sfeervolle muziek waarin het licht centraal staat.

Samen met actrice en zangeres Hadewych Minis en zanger Neco Novellas zoekt hij naar hoop en verbinding in een donkere tijd.

De wereld staat op scherp, maar in dit programma probeert Stef ons weer wat zachter te maken. Hij brengt een intieme mix van muziek en verhalen waarin hij bekende figuren uit het kerstverhaal in een hedendaags licht zet. 'Het gaat dikwijls over de verschillen, maar we gaan allemaal dood en we worden allemaal geboren. Er is meer dat ons verbindt dan wat ons verdeelt zei mijn vader altijd', aldus Stef. Met Hadewych Minis en Neco Novellas zingt hij zowel eigen composities als klassiekers en vraagt hij de kijker stil te staan bij het licht in elkaar.

Leidraad in de uitzending is het oude kerstverhaal. Stef laat zien dat er in twee duizend jaar weinig is veranderd: nog steeds missen we vrede op aarde en zijn er leiders die verblind worden door macht. 'Hoop begint op het moment dat we het goede durven te zien in iemand anders', zegt Stef. Met verhalen uit het nu schetst hij hoe mensen ondanks alles het licht blijven zoeken.

Een derde testament?

Voor zijn voorbereiding ging Stef in gesprek met theoloog Kees van Ekris van de Protestantse Kerk. 'Zou je het verhaal van kerst kunnen uitbreiden met een 'derde testament', waarin verhalen, muziek en kunst samenkomen?' Vanuit die gedachte kiest Stef moderne invalshoeken bij de traditionele figuren. Zo belicht hij de wrede koning Herodes en zingt hij het nieuwe lied Het leven moet een wals zijn als pleidooi tegen oorlog en blind machtsvertoon. Want, zo benadrukt Stef, haat heeft ook een houdbaarheidsdatum; uiteindelijk overwint de liefde.

Geef licht: pleidooi voor het midden

Ook de herders en de wijzen komen aan bod. Volgens de legende kwamen de wijzen uit Europa, Azië en Afrika en vonden zij elkaar dankzij één ster. Stef ziet dat als symbool voor verbinding: 'Er is meer dat ons verbindt dan wat ons verdeelt.' Via een pleidooi voor het midden komt hij bij het slotlied Geef licht, dat hij samen met Hadewych Minis en Neco Novellas zingt: 'Geef licht, aan mensen op de wereld waar het donker is. Geef licht, geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.'

In het licht van kerst met Stef Bos is te zien op woensdag 24 december om 22.33 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. In het licht van kerst met Stef Bos wordt geproduceerd door Out Of The Rat Race | OOTRR in samenwerking met KRO-NCRV.