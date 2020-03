'Stand van Nederland': ondernemen in crisistijd

'Stand van Nederland' gaat, zolang de coronacrisis gaande is, ondernemers volgen die de impact van alle economische maatregelen keihard voelen. Dreigende faillisementen, een lege kas, personeel op straat, maar ook veerkrachtige ondernemers die door aanpassingen de crisis proberen te overleven.

Rozenkweker Angelien van den Nouweland verliest per dag duizenden euro’s, maar probeert positief te blijven. De toekomst is onzeker omdat de export voor haar rozen is weggevallen, waar minstens 80 procent van haar omzet op drijft. Nederland is sowieso goed in het exporteren van bloemen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de sierteelt op de derde plaats van exportproducten staat waar Nederland het meest aan verdient. De sector is goed voor een export van 5,5 miljard euro. Met Angelien zijn er dus nog veel andere ondernemers in de sierteelt die hetzelfde ervaren. Hun afzetmarkt is op slot, maar bloemen kunnen niet stoppen met groeien en dus zijn heel veel kwekers genoodzaakt om al hun bloemen weg te gooien.

Eten bezorgen

Chefkok Ron Blaauw: 'Ik voelde het al twee weken geleden aankomen en daardoor konden we snel schakelen. We koken de Indonesische rijsttafel. Ik denk dat mensen nu niet zitten te wachten om een sterrenmenu van een chefkok à la €40,-. Het moet ook op een doordeweekse dag besteld kunnen worden. Mensen willen een glimlach op hun gezicht krijgen door gewoon lekker te eten. Bij ons kost een rijsttafel €21,- per persoon. Vorige week dinsdag was onze eerste dag en toen hebben de eerste zestig maaltijden al meteen rondgebracht.'

Inmiddels is Ron Blaauw gestopt met bezorgen. omdat hij niet kan instaan voor de veiligheid van zijn personeel.

Twee taxibusjes

Ze hadden net twee gloednieuwe busjes en de zaak liep als een speer. Maar van de een op de andere dag kwam alles tot stilstand. Ruud Vlasman en Katja Huizinga doen met hun onderneming privétours voor toeristen. 'In het begin denk je nog; het loopt wel los maar de hele toeristensector ligt nu plat. We kunnen het wel twee maanden uitzingen maar dan moet het toerisme weer echt op gang komen, anders zijn we kapot.'

Drie zusjes, drie ondernemers: Kaja, Bahya en Hanna Hasnaoui

Hanna heeft een schoonheidssalon in Amstelveen met twee mensen in vaste dienst. 'Het is voor mij een behoorlijke strop want ik ben in januari gaan verbouwen en al mijn spaarcentjes zitten daar in. Ik sta nu financieel stil en moet het met het geld doen dat ik op dit moment heb, of ik nou wat wat de overheid krijg of niet.'

Bahya is cateraar. Half maart werden al een groot aantal cateringopdrachten afgezegd. 'Mijn klanten komen met name uit het bedrijfsleven en feesten en partijen. Dus toen vorige week zondag bekend werd dat de horeca dicht moest, was ik al de helft van mijn inkomsten kwijt. Ik heb vier man personeel. Ik ben wel serieus aan het overwegen om volgende week in mijn eentje weer te beginnen met koken om af te halen. Ik merk gek genoeg wel dat ik lamgeslagen ben door de situatie. Dat is niets voor mij, want ik ben vroeger zelfs crisismanager geweest in het bedrijfsleven.'

Kaja heeft in de Utrechtsestraat een sieradenwinkeltje. 'Toen bekend werd dat de scholen dicht gingen heb ik mijn winkel gesloten. Ik heb twee kinderen die daardoor thuis zijn. Maar ik heb wel opdrachten die ik af moet maken en mijn werkbank staat in de winkel. Ik weet gewoon niet hoe ik hieruit moet komen. Sterker nog: vanochtend was ik even langs de winkel gelopen en toen lag er een brief van de huisbaas met een stevige huurverhoging per 1 april.'

Boodschappen doen

Michel Muller, oprichter van Picnic, zag vanaf half maart zijn bestellingen de lucht in schieten. Normaal gesproken doen 30 procent van de Nederlanders hun boodschappen online, blijkt uit cijfers van het CBS, maar Michiel zag bij zijn online supermarkt ineens drie keer zoveel bestellingen als normaal en dat brengt een probleem met zich mee: personeelstekort. Hij moet nu honderden mensen in een korte tijd opleiden om de vraag aan te kunnen en de wachttijden voor het ontvangen van de boodschappen zijn langer dan normaal.

Coronapakket

Uitvaartondernemer Jan-Jaap Palma kampt ook met personeelstekort en hij heeft een tekort aan mondkapjes. Hij merkt nu al dat hij meer werk heeft, maar de uitvaarten worden door de maatregelen van de overheid totaal anders. Hij heeft zelfs al een coronapakket geïntroduceerd. Dat houdt in dat mensen op een later moment een herdenkingsdienst in een aula kunnen regelen, omdat dit door het coronavirus nu niet mogelijk is. Mensen kunnen dan met de aanwezige urn toch nog waardig afscheid nemen van hun geliefde.

'Stand van Nederland' is het maandelijkse economieprogramma van de NPO. Iedere maand zoekt de onderzoeksredactie van Omroep WNL op basis van data-onderzoek een onderwerp tot op de bodem uit. Onder meer met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In verband met de coronacrisis zijn de makers op zoek gegaan naar ondernemers die direct, op welke manier dan ook met deze economische crisis te maken hebben.

