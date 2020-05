Staatssecretaris Mona Keijzer in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

Zondag 10.00 uur is Rick Nieman er met nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO 1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam. En in deze uitzendingen extra aandacht voor corona en de economie.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken is te gast bij Rick Nieman. De CDA-bewindsvrouw komt vertellen over telecom in de strijd tegen het virus, over vouchers, over ondernemers.

Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW is te gast bij Rick Nieman. Over de nieuwe ronde aan steunmaatregelen en de stand van de economie. Is het genoeg om ondernemers er weer bovenop te helpen? Ook blikt de werkgeversvoorman vooruit op het post-corona tijdperk.

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden komt vertellen over de versoepeling van de lockdown. Maandag gaan de terrassen weer open en rijdt het openbaar vervoer weer volgens dienstregeling. Maar zijn de corona-maatregelen te handhaven?

Psycholoog en AD-columnist Irene van den Berg over de psychologie van de anderhalve meter-maatschappij. Hoe gaan ondernemers en burgers daar mee om?

Ondernemer Atilay Uslu, oprichter van reisorganisatie Corendon, is te gast bij 'WNL Op Zondag'. Kunnen Nederlanders in de zomer weer een reis boeken naar het buitenland? Hoe bereidt de reisorganisatie zich voor op de komende zomervakantie.

'WNL Op Zondag', zondag 31 mei om 10 uur op NPO 1.