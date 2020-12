Staatssecretaris Barbara Visser in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Vanaf 10.00 uur op NPO 1 met het laatste nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser is te gast bij Rick Nieman. Over de toekomst van de krijgsmacht. Defensie kampt met een tekort aan manschappen. Hoe kan het leger aantrekkelijker worden gemaakt voor nieuwe rekruten.

Directeur-generaal Erik Akerboom van de AIVD is te gast in 'WNL Op Zondag'. Deze week kwam de inlichtingendienst met het nieuws over Russische spionage in Nederland. Twee Russische diplomaten werden ontmaskerd als spionnen.

VVD-Tweede Kamerlid Thierry Aartsen en ondernemer Niel van Hoff zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. De evenementenbranche wil graag helpen bij het organiseren van massavaccinaties. Ook komen de ondernemers met plannen om concerten en festivals coronaproof te maken

Opiniemaker Youri Albrecht is te gast bij Rick Nieman. Over de naderende deadline voor de Brexit. Daarbij schetst hij een portret van de Britse premier Boris Johnson en zijn hofhouding

'WNL Op Zondag', zondag 13 december om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.