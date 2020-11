Sprookjesachtige taferelen in nieuwe 'Typisch'-serie vanuit de Achterhoek

Vanaf 23 november strijkt 'Typisch' neer in de Achterhoek. Verscholen in het oostelijkste puntje van Gelderland. Ver weg van de drukdoenerij die bij de Randstad hoort, lijkt de tijd hier langzamer te tikken.

Het sprookjesachtige landschap wordt bewoond door een trots volk, zij leven met elkaar én met de natuur. In 'Typisch Achterhoek' volgen we drie weken lang het dagelijks leven van een aantal markante streekbewoners in een van de mooiste stukjes van Nederland.

In de 12-delige serie 'Typisch Achterhoek' leeft de kijker dagelijks mee met een aantal karakteristieke inwoners. In de eerste aflevering maken we onder meer kennis met de ‘ouwe rocker’ en podiumbeest Henk. Jarenlang speelde Henk met zijn band de Achterhoekse kroegen plat. Zijn wilde haren heeft hij nog niet verloren. Maar echt rock ’n roll is het leven van Henk niet meer te noemen.

Belangrijke missie

In de eerste week gaat de kijker verder op pad met Kees die al zestig jaar speurt naar een zeldzame oldtimer. En is herder Roelof te zien die op zoek moet naar een nieuwe toekomst voor zichzelf en zijn zoon Roef. Ton doet verwoede pogingen om wat ruimte te maken in zijn propvolle museum vol speelgoed. En dierenvriend Eco zoekt gezinsuitbreiding voor zijn geitenfamilie. Dit en nog veel meer is dagelijks te volgen in 'Typisch Achterhoek'.

'Typisch'-reeks

'Typisch Achterhoek' is een onderdeel van de Typisch-reeks, waar EO en BNNVARA afwisselend invulling aan geven.

'Typisch Achterhoek', vanaf maandag 23 november om 19.20 uur bij de EO op NPO 2.