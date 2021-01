Sportpresentator Simon Zijlemans onthult tattoo disaster in 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters'

In de aflevering van vrijdag 22 januari maken Dennis Weening, Bella Hay en tattoo-experts Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel Met kennis met Dennis. Dennis heeft vorig jaar op vakantie een tattoo laten zetten door een Engelse tatoeŽerder.

Je zou denken dat deze man genoeg kennis zou hebben van de Engelse taal, maar niets bleek minder waar. Vol van enthousiasme kwam Dennis er de volgende dag pas achter dat hij rondliep verkeerd gespelde tattoo. Hij schaamt zich er nu ontzettend voor en wil er dolgraag vanaf! Ook Henny brengt een bezoekje aan de pop-up kliniek. Henny dacht de liefde van zijn leven gevonden te hebben in Zweden, en nam haar vol goede moed mee naar Nederland. Als eerbetoon liet Henny een tattoo voor haar zetten, niet wetende dat zij 1,5 jaar later zonder aankondiging terug zou keren naar Zweden. Inmiddels heeft Henny een nieuwe vriendin, wil hij dit hoofdstuk graag afsluiten en weer met trots zijn bovenarm kunnen laten zien.

Tot slot gaat Dennis Weening langs bij sportpresentator Simon Zijlemans. Het pijnlijke aan de tattoo disaster van Simon is dat deze gezet is door een van onze tattoo-experts, namelijk Hans Pasztjerik. Samen met Dennis gaat hij Hans ermee confronteren in zijn tattooshop. Ondanks de disaster is Simon wel dankbaar voor de herinnering aan de tattoo, dus kan hij er nu gelukkig om lachen.

'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters', vrijdag 22 januari om 19.30 uur op Spike.