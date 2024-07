'Sportlab Sedoc: de weg naar Parijs' portretteert Karolien Florijn

Gregory Sedoc volgt een aantal sporters in het proces naar kwalificatie voor de Spelen in Parijs deze zomer. Karolien Florijn heeft een zware griep opgelopen tijdens een trainingskamp en ze wordt getest op de ergometer.

Ze moet tot het uiterste gaan, om goed te kunnen zien hoe ze er fysiek voorstaat. In Stellenbosch traint Terrence Agard keihard door. Naast Gregory, is zijn vriendin Lieke Klaver ook van de partij. Ook richting de Spelen van Parijs gaat hij weer door stormachtige tijden, omdat in december zijn zusje overlijdt op Curaçao. Voor Tom van den Bogaard is het erop of eronder. Hij moet samen met zijn ploeggenoot één en twee worden op de belangrijkste wedstrijd van het jaar in Eindhoven. Zijn ouders staan samen met Gregory aan de kant om te supporten.

Sportlab Sedoc op tv

Karolien heeft een zware griep opgelopen tijdens een trainingskamp, in Stellenbosch traint Terrence hard door en voor Tom is het erop of eronder. Zijn ouders en Gregory moedigen hem aan.

Karolien heeft een zware griep opgelopen tijdens een trainingskamp, in Stellenbosch traint Terrence hard door en voor Tom is het erop of eronder. Zijn ouders en Gregory moedigen hem aan.

Karolien heeft een zware griep opgelopen tijdens een trainingskamp, in Stellenbosch traint Terrence hard door en voor Tom is het erop of eronder. Zijn ouders en Gregory moedigen hem aan.

Karolien heeft een zware griep opgelopen tijdens een trainingskamp, in Stellenbosch traint Terrence hard door en voor Tom is het erop of eronder. Zijn ouders en Gregory moedigen hem aan.