Sporen naar daders 'vergismoord' Beuningen in 'Opsporing Verzocht'

Foto: © AVROTROS 2021

Afgelopen week maakte de politie bekend dat de 49-jarige Mehmet Kilisoy op 6 juli in Beuningen is doodgeschoten, waarschijnlijk doordat de daders hem voor iemand anders aanzagen. In de uitzending van het AVROTROS-programma 'Opsporing Verzocht' worden vanavond belangrijke nieuwe bewakingsbeelden getoond die kunnen helpen bij de zoektocht naar de daders.

Meneer Kiliçsoy had maandagochtend 6 juli een afspraak voor een schilderklus en werd toen hij terugliep naar zijn auto door twee gemaskerde mannen neergeschoten. Hij overleed ter plekke, ondanks snelle hulp van omstanders. Mehmet Kiliçsoy was vader van 3 kinderen getrouwd en werkte als ZZP’er in de bouw. Vanavond vertellen zijn tienerdochter en vrouw over het verlies van hun vader en man.

Man (26) doodgestoken in park: motief en dader nog niet duidelijk

Anderhalve week geleden werd bij de sportvelden van Vredenburch in Rijswijk een zwaargewonde man met steekwonden gevonden. Deze 26-jarige man uit Den Haag overleed vorige week maandag. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog altijd niet duidelijk. Na een getuigenoproep in de uitzending van 23 februari en aandacht in regionale media blijkt wel dat er meerdere mensen de afgelopen tijd in die omgeving op een bedreigende manier zijn benaderd. Een woordvoerder van de politie geeft vanavond de laatste stand van zaken in het onderzoek.

Dure GPS-apparatuur agrariërs goudmijn voor bendes

Om zo efficiënt mogelijk te werken wordt in de Nederlandse landbouw steeds meer gebruikt gemaakt van geavanceerde GPS-apparatuur. De kosten van zulke apparaten, die bijvoorbeeld bevestigd worden aan tractoren, lopen in de tienduizenden euro’s. De afgelopen 2 jaar is er voor zo’n 7 miljoen euro schade ontstaan door diefstal van deze apparaten, veelal door rondtrekkende buitenlandse bendes. In 'Opsporing Verzocht' vanavond meer details over hun handelswijze en preventie-advies.

Verder in de uitzending: beelden van een man die betrokken is bij het bestelen van een 95-jarige vrouw, een kraak bij een supermarkt in Vlijmen en een jonge, gewapende overvaller die binnen 10 dagen twee keer toesloeg in een Rotterdams winkelcentrum.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 2 maart om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.