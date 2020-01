'Spoorloos': Pims' lange wachten wordt beloond

Pims' moeder Greet groeide op in Amsterdam. Haar ouders besloten begin jaren-50 te emigreren naar Venezuela. Bij de zwemclub in Caracas leerde ze Jos Aybar kennen en ze kregen verkering.

Greet was 16 jaar, José waarschijnlijk 17. Toen Greet zwanger bleek te zijn, hebben haar ouders haar meteen in haar eentje terug naar Nederland gestuurd. José werd verboden om contact met haar te zoeken. Ze hebben elkaar nooit meer gesproken. Greet is in een tehuis bevallen en moest haar zoon Pim meteen afstaan. Pim hoopt, voor zichzelf en zijn biologische moeder Greet, zijn vader en Venezolaanse familie te vinden. In 2014 neemt hij contact op met 'Spoorloos' en pas onlangs kwam er schot in de zaak….

