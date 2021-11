'Spoorloos': Marianne op zoek naar haar biologische moeder

Foto: © KRO-NCRV 2018

Als Marianne in 2014 Colombia bezoekt vindt ze in haar geboortedorp de pleegmoeder bij wie ze verbleef voordat ze geadopteerd werd. Marianne was al wat ouder toen ze geadopteerd werd en heeft nog veel herinneringen aan de tijd bij haar pleegmoeder. Ook treft ze daar de buurtkinderen met wie ze vroeger als kind speelde.

Het lukt Marianne toen niet om haar biologische moeder te vinden. Ook de kinderbescherming kon Marianne niet helpen bij haar zoektocht. Reden genoeg voor Derk Bolt om in Colombia naar Marianne’s moeder op zoek te gaan.

