'Spoorloos': Jacqueline treedt in moeders voetsporen

Foto: © KRO-NCRV 2018

Jacqueline's moeder heeft op haar 18e een relatie gehad met een Griekse gastarbeider (Stamatis). Toen ze zwanger raakte is het jonge stel met de auto terug naar Griekenland gereden. Daar aangekomen werden ze hartelijk ontvangen.

Ze mochten zeker wel samen trouwen, maar dan moesten ze wel in Griekenland blijven wonen. Jacqueline’s moeder was zo ziek dat ze daarom met de trein terug is gegaan naar Nederland en Stamatis beloofde om na te komen. Zijn vader arrangeerde echter snel een huwelijk.

Jacqueline’s moeder nam aan dat Stamatis al getrouwd was. Het contact werd daarop verbroken. Enkele maanden later beviel de moeder van Jacqueline. Derk gaat voor haar op zoek naar haar vader.

'Spoorloos', maandag 27 januari om 21.20 uur op NPO 1.