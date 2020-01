'Spoorloos': Derk zoekt Mariana's moeder

Mariana is 36 jaar geleden geadopteerd uit Colombia. Na een prima jeugd, gaat het in de puberteit helemaal mis en er is ook een tijd amper contact met haar adoptie-ouders.

Als Mariana zwanger raakt en op haar 18e bevalt van haar dochter Quinty, komt de omslag en wordt ze gedwongen verantwoordelijkheid te nemen. Nu wil Mariana graag weten op wie ze lijkt, van wie ze bepaalde karaktertrekken heeft en ze wil haar moeder laten weten dat het goed met haar gaat. Derk gaat in Colombia op zoek naar Mariana’s moeder.

