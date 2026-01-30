Spinvis is zaterdag 'De Geknipte Gast'

Muzikant en componist Spinvis (64) schuift aan bij Eus in de kappersstoel, vlak voor zijn 65e verjaardag. Onlangs maakte Erik de Jong, de echte naam van Spinvis, bekend niet meer als band te gaan optreden.

Hij gaat terug naar hoe hij ooit begon: alleen. Spinvis debuteerde toen Erik de veertig al was gepasseerd. Lange tijd was hij een huisvader die in de nacht bij de Nederlandse Post werkte en in zijn vrije tijd met muziek en geluiden experimenteerde. In gesprek met Eus blikt hij terug op dat leven vóór Spinvis en op zijn tweede leven ná het verpletterende debuut met zijn kenmerkende wonderlijke liedjes.

