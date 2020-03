Speciale serie 'Typisch Thuis' verlengd

Foto: © Evangelische Omroep 2020

De speciale serie 'Typisch Thuis' (EO) is ook de komende week nog te zien op NPO 2. Afgelopen week was in 'Typisch Thuis' al te zien hoe oude bekenden uit eerdere 'Typisch'-series zelf verslag doen van hun bestaan in deze bijzondere tijden.

Een uniek inkijkje in het dagelijks leven, dat zich voor veel mensen nu noodgedwongen thuis afspeelt.

Nu de makers van 'Typisch' even niet met hun camera’s op pad kunnen, komen de geportretteerden uit voorgaande 'Typisch'-series zelf in actie. Met hun telefoons filmen zij hoe ze in deze bijzondere tijden er thuis toch nog het beste van proberen te maken. deze week verwelkomt volkszanger Jeroen van Katwijk zijn pasgeboren nichtje met een zelfgeschreven 'lied-op-afstand' en bereidt pastoor Pikkemaat uit 'Typisch Tubbergen' zich voor op een eenzaam Pasen. De Veluwse Lammert gaat uit pure verveling dan toch eindelijk zijn huis maar eens schoonmaken en de Vinkeveense Greet & Greet doen bijna niks meer zonder mondkapjes.

'Typisch Thuis Tiplijn': 06 - 4843 0068

Ook de kijkers thuis kunnen meedoen aan het programma. Via de speciaal hiervoor geopende 'Typisch Thuis Tiplijn' kan een zelfgemaakt filmpje worden opgestuurd. Hierin kunnen mensen laten zien wat zij doen om deze periode nog een beetje goed door te komen. Met de telefoon gemaakte filmpjes kunnen via Whatsapp worden opgestuurd naar: 06 - 4843 0068.

'Typisch Thuis', maandag t/m woensdag om 19.20 uur bij de EO op NPO 2. De aangekondigde serie 'Typisch Apeldoorn' zal hierdoor nog een week opschuiven.