Spannende dramaserie 'The Jetty' in oktober op BBC First

In oktober presenteert BBC First Finds de langverwachte misdaad-dramaserie 'The Jetty'. Met BAFTA-genomineerde actrice Jenna Coleman ('Doctor Who') in de hoofdrol, biedt 'The Jetty' kijkers een meeslepende detective-thriller, die zich afspeelt in een schilderachtig stadje aan een meer.

Ook deze maand op BBC First: de eigenzinnige Nieuw-Zeelandse misdaadserie 'The Brokenwood Mysteries'. Rechercheur Mike Shepherd komt naar het pittoresk stadje Brokenwood en ontdekt al snel dat het vol geheimen en wantrouwen zit.

Als de herfst zijn intrede doet, kunnen kijkers zich ook verheugen op feestelijke televisie met de kerstspecial van seizoen negen van 'Murdoch Mysteries', die deze maand op BBC First in première gaat. Wanneer een rijke filantroop wordt vermoord en de cadeaus voor wezen in Toronto verdwijnen, moeten Murdoch, Ogden en het team dit schokkende misdrijf oplossen om Kerstmis te redden.

Ook nieuw deze maand zijn afleveringen van 'Granite Harbour', 'Harry Wild', 'Van der Valk' en 'Murdoch Mysteries'.

'The Jetty' gaat in première op zondag 13 oktober om 21.00 uur op BBC First

Wanneer een pand wordt verwoest door brand in een schilderachtig stadje aan een meer in Lancashire, moet rechercheur Ember (Jenna Coleman – 'Doctor Who') uitzoeken hoe dit verband houdt met een podcastjournalist die een vermissingszaak uit het verleden onderzoekt en een verboden relatie tussen een man in de twintig en twee minderjarige meisjes.

Naarmate Ember dichter bij de waarheid komt, dreigt deze haar leven te ontwrichten. Dit dwingt haar alles wat ze dacht te weten over haar verleden, heden en haar geliefde stad, opnieuw te evalueren. 'The Jetty' is zowel een coming-of-age verhaal als een detective-thriller en verkent diepgaande vragen over seksuele moraal, identiteit en herinnering, over de thema’s die door ‘Me Too’ zijn vergeten.

'The Brokenwood Mysteries' gaat in première op zaterdag 5 oktober om 20.00 uur op BBC First

De Nieuw-Zeelandse detectiveserie 'The Brokenwood Mysteries' volgt Detective Inspector Mike Shepherd (Neill Rea – 'Scarfies'). De detective arriveert in het rustige stadje Brokenwood met een klassieke auto, een verzameling countrymuziek en een onbekend aantal ex-vrouwen. Zijn assistente, Commissaris Kristin Sims, is een plichtsgetrouwe detective, 15 jaar jonger dan Mike’s auto, die zich snel moet aanpassen aan zijn onorthodoxe manier van werken.

Mike wordt naar Brokenwood gestuurd om de dood van een lokale boer te onderzoeken, wiens lichaam door twee vissers in de rivier is gevonden. Terwijl Mike onderzoekt of de man zelfmoord heeft gepleegd na het vermoorden van zijn vrouw, of dat hij het slachtoffer is van een misdaad, worden de tragische geheimen van een familie onthuld. Hij ontdekt dat Brokenwood een plaats is waar duistere schaduwen onder het oppervlak schuilen.

'Harry Wild' seizoen 3 gaat in première op vrijdag 11 oktober om 21.00 uur op BBC First

James Bond-ster Jane Seymour OBE keert terug als Harry in het derde seizoen van 'Harry Wild'. Het nieuwe seizoen pikt de draad weer op waar het tweede eindigde. Fergus (Rohan Nedd – 'Safe') wil met Harry's hulp de voogdijzaak van Paula over Liberty aanvechten. Maar nu het bureau drukker is dan ooit, moeten Harry en Fergus hun werk en privéleven zien te balanceren. In het derde seizoen worden ze ingehuurd om te bewijzen dat de leadzanger van de grootste boyband van Ierland geen zelfmoord heeft gepleegd, moeten ze uitzoeken wie een vrouw onthoofdde en haar hoofd op een schaal serveerde in een druk restaurant, en ontdekken ze hoe een misdaadauteur zichzelf kon neerschieten in een afgesloten panic room zonder een wapen.

Ondertussen hangt er ook liefde in de lucht. Glenn besluit zijn vriendin, de handige Petra, ten huwelijk te vragen. Terwijl de liefde tussen Fergus en Lola niet vlekkeloos verloopt, ontmoet Harry een charmante collega-detective. Ondanks dat ze hem ontzettend irritant vindt en niet zeker weet of ze hem kan vertrouwen, valt ze toch voor hem.

'Granite Harbour' seizoen 2 gaat in première op dinsdag 15 oktober om 21.00 uur op BBC First

De populaire dramaserie 'Granite Harbour' keert terug naar Aberdeen voor een nieuw driedelig tweede seizoen. Lindo (Romario Simpson – 'Andor'), (Hannah Donaldson – 'Rebus') en het politieteam onderzoeken twee fatale zaken met duistere gevolgen. Waarbij het Major Investigations Team wordt ondergedompeld in de criminele onderwereld van de granieten stad Aberdeen.

Wanneer de beruchte fixer van drugsbaas Grace McFadden (Lesley Hart – 'Wild Rose') dood wordt aangetroffen, moet het team alles op alles zetten om de bron van een nieuwe cocaïne- en ketaminemix die de straten overspoelt te vinden. Uit angst voor een dreigende drugsoorlog probeert het team de waarheid te achterhalen. Na complicaties en conflicten haalt hoofdrechercheur MacMillan, Lindo en Bart van de moordzaak af. Lindo heeft namelijk andere ideeën en weigert op te geven, overtuigd dat de bemanning van de Stolthet ergens schuldig aan is.

Terwijl het onderzoek het team in verschillende richtingen trekt, krijgt Lindo te maken met een nieuw probleem. Zijn vervreemde vader, Grantley, duikt ineens op vanuit Jamaica. Al snel wordt duidelijk dat Grantley een eigen agenda heeft.

'Murdoch Mysteries: A Very Murdoch Christmas' gaat in première op donderdag 17 oktober om 19.00 uur op BBC First

Op een besneeuwde avond voor Kerstmis wonen Murdoch (Yannick Bisson – 'Anything for Jackson') en Ogden (Hélène Joy – 'Durham County') een feest bij in het McGowan landhuis. Onder de gasten zijn weeskinderen en patiënten van The Hospital for Sick Children, die worden getrakteerd op een feestelijke voorstelling met de jonge Mary Pickford (Peyton Kennedy – 'Grey’s Anatomy') in de hoofdrol. Maar wanneer het doek opengaat en de filantropische gastheer in een kerstmanpak wordt onthuld, is hij levenloos en zijn de gul gedoneerde cadeaus voor de kinderen gestolen.

Terwijl Murdoch de moord op McGowan onderzoekt ontdekt hij dat de lokale zakenmagnaat gezworen vijanden was met zijn voormalige partner, Cyrus Lynch. De politie van Toronto slaagt er niet in hun hoofdverdachte te vinden, maar heeft weinig moeite om de gestolen buit terug te vinden, die op straat wordt uitgedeeld door een man die beweert de echte Kerstman te zijn (Ed Asner – 'Up').

Voor inspecteur Brackenreid brengt de misdaad bittere herinneringen aan teleurstellende kerstdagen uit zijn jeugd naar boven. Agent Crabtree is teleurgesteld wanneer zijn eigen plannen in het water vallen en het erop lijkt dat hij de feestdagen alleen moet doorbrengen. Wanneer duistere krachten opduiken die de kerstsfeer willen verpesten, beseft Murdoch dat hij, naast het oplossen van een vreselijke misdaad, ook Kerstmis moet redden.

'Murdoch Mysteries' seizoen 10 gaat in première van maandag t/m vrijdag om 20.00 uur vanaf 18 oktober op BBC First

De internationaal geprezen serie begint met Detective Murdoch (Yannick Bisson – 'Anything for Jackson') die vastberaden is om zijn plannen voor het bouwen van een huis en het opbouwen van een gelukkig leven met zijn vrouw, Dr. Julia Ogden (Hélène Joy – 'Durham County'), voort te zetten. Echter, zonder dat Murdoch het weet, lijdt Ogden in stilte onder het schuldgevoel dat ze heeft na het doden van haar kwelgeest, de psychotische Eva Pearce.

In een poging zichzelf af te leiden, stelt Ogden haar nieuwe vriendin, Lady Suzanne Atherly (Samantha Bond - 'Downton Abbey') en haar dochter Elizabeth voor aan de Toronto society op een debutantenbal. Het elegante evenement neemt een dodelijke wending als een van de dames die met Toronto's meest begeerde vrijgezel wil trouwen, wordt vermoord. De situatie verslechtert wanneer een verwoestende brand woedt in het centrum van Toronto, waardoor de politie wordt afgeleid van de zaak en Ogden in groot gevaar komt.

Naarmate het seizoen vordert, moeten Murdoch en Ogden onder ogen zien dat ze mogelijk de verkeerde man naar de gevangenis hebben gestuurd voor een moord, omdat nieuwe forensische tests hun oorspronkelijke bewijsmateriaal in twijfel trekken. Ze worden ook geconfronteerd met een angstaanjagende oude zaak wanneer ze een moordenaar tegenkomen die ervan overtuigd is dat hij bezeten is door de duivel.

'Van der Valk' seizoen 2 gaat in première op zondag 20 oktober om 20.00 uur op BBC First

Het misdaaddrama 'Van der Valk' keert terug voor een tweede seizoen. De Nederlandse detective Piet Van der Valk (Mark Warren – 'Mad Dogs') en zijn politieteam worden geconfronteerd met spraakmakende zaken en gruwelijke moorden die hen onderdompelen in de uiteenlopende werelden van het moderne Amsterdam.

In het tweede seizoen onderzoekt de Nederlandse detective de gruwelijke en theatrale moord op een advocaat, de dood van een diamantslijper wiens lichaam in stukken wordt afgeleverd aan zijn rijke broers en zussen die erfgenamen zijn van het bedrijf, en een fatale zuuraanval op een veelbelovende celliste van een prestigieus orkest.

De street wisedetective Van der Valk wordt opnieuw vergezeld door inspecteur Lucienne Hassell (Maimie McCoy – 'All Creatures Great and Small'), patholoog Hendrik Davie (Luke Allen-Gale – 'The Borgias') en hoofdcommissaris Julia Dahlman (Emma Fielding – 'Bridgerton').

In oktober kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Rebus', elke zondag om 21.00 uur tot 6 oktober

'Van der Valk', elke zondag om 20.00 uur tot 13 oktober

'The Marlow Murder Club', iedere dinsdag om 21.00 uur tot 8 oktober

'Signora Volpe', seizoen 2 iedere vrijdag om 21.00 uur tot 4 oktober

'Sister Boniface Mysteries', iedere maandag om 21.00 uur tot 11 november

'Murdoch Mysteries', seizoen 9 maandag t/m vrijdag om 20.00 uur t/m 16 oktober