Spannende docu 'De Schatten van de Krim' op NPO 2

Het is een noodlottig toeval dat uitloopt op een haast onontwarbaar probleem: terwijl begin 2014 in het Amsterdamse Allard Pierson Museum een expositie van kunstschatten uit de Krim is te zien, wordt dit gebied geannexeerd door Rusland.

Aan wie moeten de unieke archeologische vondsten worden geretourneerd, na afloop van de tentoonstelling? De lokale musea op de Krim die ze in vertrouwen hebben uitgeleend? Of aan Oekraïne, het land waar de Krim onder viel vóór de annexatie?

Nederland is ongewild gebombardeerd tot scheidsrechter. In de spannende documentaire 'De Schatten van de Krim' weet regisseur Oeke Hoogendijk unieke toegang te krijgen tot de hoofdrolspelers in dit internationale conflict, en legt ze de focus op de identiteit van beide volken, die zijn geworteld in een stormachtige geschiedenis.

[video]

In februari 2014 opent het Allard Pierson Museum in Amsterdam de reizende tentoonstelling ‘De Krim - Goud en Geheimen van de Zwarte Zee’. Wat dan nog niemand kan bevroeden is dat de archeologische verzameling – afkomstig uit de bodem van de Krim - speelbal wordt van een politiek conflict. Aan de ene kant zijn er de musea van de Krim, die zich ondertussen bevinden op Russisch grondgebied, met geëmotioneerde museumdirecteuren die vrezen hun topstukken voor eeuwig kwijt te zijn. Aan de andere kant is er de Oekraïense regering, die vindt dat de schatten altijd al hun eigendom waren en daarom naar Kiev moeten worden gebracht.

Het Allard Pierson verklaart zich neutraal en houdt de objecten vast. Nu al acht jaar liggen ze al opgeslagen in Nederland. Afgesloten voor de wereld lijken ze de grootste verliezers in het conflict.

Hoogendijk maakt de best mogelijke keus door haar film toe te spitsen op de tegenstellingen tussen de twee strijdende partijen. Terwijl zij worden bijgestaan door grote Nederlandse advocatenkantoren, die louter juridisch redeneren, lopen de emoties hoog op. De film benadrukt de emotionele verbinding tussen de mensen en hun geschiedenis. Terwijl het conflict wordt uitgevochten voor de rechter mondt De Schatten van de Krim uit in een juridische thriller.

'De Schatten van de Krim' laat ons aan de hand van interviews en observerende scenes nadenken over de waarde en eigendomsrecht van cultureel erfgoed, en welke rol landsgrenzen hierbij spelen, terwijl het oordeel bij de toeschouwer ligt. De film ging in 2021 in première op IDFA.

Regie: Oeke Hoogendijk

Productie: Zeppers Film

'Het Uur van de Wolf: De Schatten van de Krim', maandag 27 juni om 20.25 uur bij de NTR op NPO 2.