SP-partijleider Jimmy Dijk bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn de gasten van deze week:

SP-partijleider Jimmy Dijk

Zondagmorgen is partijleider Jimmy Dijk van de SP te gast bij Rick Nieman. De fractievoorzitter gaat in op het aftreden van staatssecretaris Folkert Idsinga. Daarnaast een gesprek over de nieuwe koers van de oppositiepartij.

Jort Kelder

Presentator en journalist Jort Kelder plundert voor 'WNL Op Zondag' zijn boekenkast en neemt zijn favoriete biografieën mee. Van de biografie over Theo van Gogh tot Karel van het Reve en Willem van Oranje. Aanleiding is de biografie over Ruud Lubbers die deze week verschijnt.

Carol Rock, Kysia Hekster en Raymond Mens

Nog een paar dagen tot de Amerikaanse verkiezingen. De race naar het Witte Huis is spannender dan ooit. Journalist Carol Rock, EU-correspondent Kysia Hekster en Amerika-kenner en campagnestrateeg Raymond Mens over de verkiezingsstrijd tussen Kamala Harris en Donald Trump.

'WNL Op Zondag', met Rick Nieman, zondag 15 september om 10.00 uur op NPO 1.